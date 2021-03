Záväzky krajín v boji proti klimatickej kríze nestačia. Ďalší krok môže priniesť katastrofu

Odborníci na životné prostredie upozorňujú, že boj s pandémiou nového koronavírusu nemôže znamenať poľavenie v boji s klimatickou krízou.

Práve naopak, mnohí vidia súčasnú situáciu za najvhodnejšie obdobie, kedy je možné predstaviť plány a robiť kroky, ktoré povedú k úspešnému cieľu.

Zlá cesta

Prvé hodnotenie záväzkov krajín na zníženie emisií skleníkových plynov prinieslo znepokojivé správy. Stačia totiž len na splnenie malej časti zo stanovených cieľov.

Ak by sa splnili všetky prísľuby, ktoré krajiny doteraz predložili, globálne emisie by sa do roku 2030 znížili len o jedno percento v porovnaní s úrovňou z roku 2010.

Vedci tvrdia, že v nasledujúcich 10 rokoch je potrebné 45% zníženie, aby sa zabránilo zohriatiu planéty o viac ako 1,5 stupňa Celzia v súlade s Parížskou dohodou.

„Sme veľmi ďaleko od cesty, ktorá by nás priviedla k splneniu cieľu Parížskej dohody. Spoločne kráčame so zaviazanými očami do mínového poľa. Ďalší krok môže spôsobiť katastrofu,“ vyhlásila výkonná tajomníčka Rámcovej dohody OSN o klimatických zmenách (UNFCCC) Patricia Espinosa.

Výstraha pre planétu