Návrh Smeru-SD na zastropovanie veku odchodu do dôchodku podporili aj niektorí opoziční poslanci

BRATISLAVA 18. septembra (WebNoviny.sk) – Parlament posunul do druhého čítania návrh ústavného zákona od poslancov za Smer-SD, ktorým sa má na Slovensku zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku.

Legislatívny návrh ohraničuje vek odchodu do dôchodku 64 rokmi. Každý, kto vychoval dieťa, má mať právo na primerané zníženie maximálneho penzijného veku, a to „za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu“.

Ustanovenia o minimálnej mzde

Za posunutie návrhu do druhého čítania hlasovalo 93 poslancov, 29 bolo proti a 19 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Návrh podporili aj niektorí poslanci za stranu Most-Híd, spomedzi opozičných poslancov za hlasovali poslanci za hnutie Sme rodina a poslanci za ĽS Naše Slovensko.

Návrh ústavného zákona obsahuje aj ustanovenia o tom, že primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia, ako aj o tom, že štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok.

Do návrhu ústavného zákona, ktorým sa má zaviesť strop na dôchodkový vek, vložili poslanci za Smer-SD aj ustanovenia o minimálnej mzde. V návrhu ústavného zákona sa uvádza, že „každý zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda“. Podrobnosti o úprave minimálnej mzdy návrh ústavného zákona ponecháva na obyčajný zákon.

Bunus šesť mesiacov za dieťa

To, že návrh ústavného zákona prejde do druhého čítania, na pondelkovej tlačovej besede avizoval predseda Smeru Robert Fico.

„Sme pripravení v druhom a treťom čítaní pristúpiť k pozmeňujúcim návrhom,“ povedal. Podľa neho môže ísť o také úpravy návrhu ústavného zákona, ktoré umožnia aj „inej časti opozície sa k návrhu pridať“.

Strop na vek odchodu do dôchodku by mal byť podľa Fica na úrovni 64 rokov, pričom ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa, by mali byť pri odchode do dôchodku zvýhodnené.

„Treba sa iba rozprávať, ako by to malo celé vyzerať. Sú návrhy, že poďme dať žene pri každom dieťati bonus šesť mesiacov,“ povedal. Žena, ktorá vychovala tri deti, by tak podľa Fica mala nárok na odchod do penzie v 62,5 roku.

Zavedenie stropu na dôchodkový vek Fico zdôvodňuje tým, že ľudia na Slovensku pracujú príliš často v noci a cez víkendy a ich zdravotný stav a podmienky, za akých pracujú, nie sú také ako vo vyspelých krajinách. Sociálna poisťovňa je pritom podľa Fica v dobrej finančnej kondícii a prvé náklady súvisiace so zastropovaním dôchodkového veku prídu až po roku 2035 až 2036.