Návrh SNS na zvýšenie minimálnych dôchodkov si vyžiada stovky miliónov eur

Ak Národná rada (NR) SR schváli návrh Slovenskej národnej strany (SNS) na zvýšenie minimálneho dôchodku, z rozpočtu Sociálnej poisťovne si to v nasledujúcich rokoch vyžiada stovky miliónov eur.

Návrh rozširuje počet poberateľov dôchodku

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí Michal Stuška, v roku 2021 by náklady mali dosiahnuť približne 221,5 milióna eur a v roku 2022 takmer 294 miliónov eur. Ak sa minimálna penzia naviaže na priemernú mzdu na Slovensku, v roku 2021 by minimálne dôchodky stúpli o približne 65 eur.

„Návrh tým prirodzene výrazne rozširuje počet poberateľov minimálneho dôchodku, podľa našich prepočtov z aktuálnych 51-tisíc na približne 251-tisíc,“ upozornil hovorca rezortu práce a sociálnych vecí.

Stanovenie základnej sumy minimálneho dôchodku v závislosti od priemernej mzdy ide podľa Stušku nad rámec pôvodného účelu zavedenia minimálneho dôchodku. Rezort práce a sociálnych vecí by privítal k návrhu v tejto zložitej problematike ešte odbornú diskusiu.

„Za dôležité v témach dôchodkového systému vždy považujeme hľadanie istej rovnováhy medzi motivujúcou zásluhovosťou a potrebnou solidaritou, aj vo vzťahu zamestnancov na plný úväzok s tými, ktorí pracujú na čiastočný úväzok či SZČO platiacimi poistné spravidla z minimálnych vymeriavacích základov,“ dodal.

Zmena systému výpočtu minimálneho dôchodku

Slovenská národná strana chce zmeniť systém výpočtu minimálneho dôchodku. Podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci za SNS predložili do parlamentu, by mala základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia od roku 2021 dosahovať 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Podľa makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií z júna tohto roka by priemerná mzda na Slovensku za rok 2019 mohla predstavovať 1 081 eur. Ak sa tento predpoklad naplní, v roku 2021 by minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia bol na úrovni takmer 357 eur.

Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 rokov dôchodkového poistenia by sa základný minimálny dôchodok zvyšoval za každý rok o 2 % zo sumy životného minima a pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia za každý rok o 3 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Dve percentá zo sumy životného minima pritom v súčasnosti predstavujú 4,2 eura a tri percentá 6,3 eura.

Minimálny dôchodok sa na Slovensku zaviedol od júla 2015. Podmienkou pre nárok na minimálny dôchodok je získanie najmenej 30 rokov dôchodkového poistenia. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok dosahuje 136 % zo sumy životného minima, čo pre tento rok predstavuje 278,90 eura.

Suma minimálnej penzie sa zvyšuje za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body a od 40 rokov o 3 percentuálne body. Napríklad pri 45 rokoch dôchodkového poistenia minimálna penzia v tomto roku predstavuje 352,80 eura. Keďže minimálne dôchodky sú v súčasnosti naviazané na životné minimum, sumy minimálnych penzií sa zvyšujú každoročne od 1. januára podľa toho, o koľko percent od začiatku júla predošlého roka stúplo životné minimum.

Nástroj ochrany dôchodcov pred chudobou

Návrh poslancov Národnej rady SR za SNS naviazať minimálny dôchodok na priemernú mzdu zvyšuje verejné výdavky a pre nižšiu motiváciu platiť odvody znižuje aj verejné príjmy. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Peter Goliaš. „Bez kompenzačných opatrení teda zhoršuje udržateľnosť verejných financií,“ upozornil.

Slovensko pritom po prijatí ústavných stropov na dôchodkový vek podľa Goliaša už teraz nemá udržateľné verejné financie. „Ďalšie prehlbovanie budúcich deficitov je preto krajne nezodpovedné a vytvára pôdu pre zhoršenie životných podmienok obyvateľov,“ tvrdí analytik.

Valorizácia minimálnych dôchodkov aj riadnych starobných dôchodkov by mala mať podľa Goliaša rovnaké pravidlá. „Minimálny dôchodok by mal byť nástrojom na ochranu dôchodcov pred chudobou,“ tvrdí.

Upozornil na to, že podľa zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností bolo v roku 2017 na Slovensku v riziku chudoby 7,6 % dôchodcov. „Preto nie je efektívne nastavovať minimálny dôchodok pre násobne väčší podiel dôchodcov, k čomu smeruje aj návrh poslancov SNS,“ povedal.

Príliš štedré nastavenie minimálneho dôchodku, ako ho predložili poslanci SNS, podľa analytika navyše znižuje motiváciu ľudí s podpriemerným príjmom platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Ak by bol podľa neho návrh prijatý, mnohí ľudia, ktorí poctivo celý život platili odvody, by dostali rovnaký dôchodok ako ľudia, ktorí sa plateniu riadnych odvodov celý život vyhýbali.