Nečudoval by som sa, keby Kočnera fyzicky zlikvidovali, tvrdí politológ Abrahám

Politológ a rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA) Samuel Abrahám sa obáva o život Mariana Kočnera. “Vôbec by som sa nečudoval, ak by sa mu niečo prihodilo,” povedal pre WebNoviny.sk. Reagoval tak na najnovšie zverejnené prepisy komunikácie kontrovezného podnikateľa so svojou “volavkou” a tiež obvninenou Alenou Zsuzsovou.

“Mnohým politikom by vyhovovalo, keby už Marián Kočner nemohol vypovedať,” hovorí Abrahám a upozorňuje na údajné pomalé vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. “Všetko sa má sústrediť len a výlučne na Kočnera a ostatné súvislosti sa majú spochybniť,” tvrdí politológ.

Kočner ako živý nie je pohodlný

“Reakcie všetkých politikov, ktorí sa spomínajú v odhalenej komunikácii Kočnera so Zsuzovou budú mať rovnaký scenár ako štvrtkové stanovisko Bélu Bugára,” predpovedá Abrahám a vysvetľuje: „Všetci sa budú od Kočnera dištancovať a celú špinu hádzať naňho.“

“Skutočne sa obávam o jeho fyzické zdravie. Ako živý nie je pohodlný pre mnohých ľudí,” povedal profesor Abrahám. “Politická garnitúra, ktorá Slovensko doviedla do tejto zúfalej situácie je stále pri moci a Kočner zatiaľ mlčí, lebo ešte verí, že si zachráni kožu. Keď mu súd vymeria trest, zistí že už nemá čo stratiť a začne rozprávať a to bude veľmi nebezpečné pre mnohých politikov,” predpovedá Abrahám.

Spravodlivosť nemá vyhraté

“Stojíme na najťažšej križovatke v novodobej histórii,” tvrdí politológ. Ak čestní policajti, vyšetrovatelia, sudcovia nebudú mať krytý chrbát, spravodlivosť nevyhrá a zločiny sa znovu “ututlajú”.

Z Kočnera sa urobil exemplárny prípad a niektorí by boli najradšej, aby sa ďalšia zodpovednosť nevyvodila a mohli by preplávať do novej (povolebnej) politickej situácie.