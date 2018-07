Nemocnica v Topoľčanoch plánuje rozsiahlu modernizáciu, časť peňazí chcú získať z eurofondov

NITRA 12. júla (WebNoviny.sk) – Nemocnicu Topoľčany čaká rozsiahla modernizácia. V rokoch 2018 až 2022 plánuje investície za 19 359 000 eur. Časť financií by chcela spoločnosť Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., získať zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci výzvy týkajúcej sa modernizácie infraštruktúry nemocníc.

Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja na júlovom zastupiteľstve schválili súhlas s technickým zhodnotením majetku kraja v nemocnici. Súhlas zriaďovateľa potrebuje prevádzkovateľ nemocnice k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Nové centrálne operačné sály

Projekt na získanie financií z eurofondov vrátane spoluúčasti Sveta zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. je vyčíslený na 12 996 000 eur. Zahŕňa výstavbu šiestich nových centrálnych operačných sál s kompletným zázemím a vybudovanie nového oddelenia centrálnej sterilizácie, ktoré sa presťahuje z prvého nadzemného podlažia do tesnej blízkosti centrálnych operačných sál.

Na druhom podlaží vznikne nové oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Okrem toho chce nemocnica z peňazí z eurofondov kúpiť medicínske vybavenie na viaceré oddelenia.

Ako sa píše v materiáli, ktorý predložil kraju prevádzkovateľ nemocnice, z vlastných zdrojov plánuje investovať 687 000 eur do prvej fázy vybudovania moderného rádiologického oddelenia.

Oddelenia si žiadajú úpravu

Tá by sa mala uskutočniť v tomto a v budúcom roku. Investícia bude zahŕňať obstaranie diagnostických prístrojov a nevyhnutnú úpravu oddelenia.

Ďalších 250 000 eur má ísť na dialýzu, 100 000 eur investuje nemocnica do gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a pediatrie, 250 000 eur do oddelenia urgentného príjmu, 60 000 eur do interného oddelenia.

Ďalšie, bližšie nešpecifikované investície sú vyčíslené na 5 016 000 eur. Presný rozsah a výška investícií budú závisieť od výšky schváleného nenávratného finančného príspevku, procesu verejného obstarávania, ekonomickej situácie nemocnice a jej stratégie.