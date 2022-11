Neymar usilovne pracuje na návrate do zostavy Brazílie. Zahrá si ešte na MS vo futbale 2022 v Katare?

Hviezdny brazílsky futbalista Neymar neúnavne pracuje na tom, aby sa čo najskôr zotavil zo zranenia pravého členka a pomohol svojmu národnému tímu v ďalších zápasoch na majstrovstvách sveta v Katare.

Brazília zdolala Srbsko 2:0

Tridsaťročný útočník maróduje s poškodenými väzmi v pravom členku po tom, ako sa zranil vo štvrtkovom úvodnom dueli na šampionáte proti Srbsku (2:0). Či a kedy sa vráti do akcie, zatiaľ nevie ani brazílsky tréner Tite.

„Na fyzioterapii aj spáva, je tam 24 hodín denne. Ukazuje to, ako veľmi chce byť opäť s nami. Nevieme, kedy sa tak stane, ale dúfame, že s nami bude čo najskôr a v dobrej fyzickej aj mentálnej kondícii. Vidím na ňom, že sa cíti dobre a verí, že sa skoro vráti do akcie. Je na to veľmi sústredený,“ povedal o Neymarovi obranca Marquinhos, jeho reprezentačný aj klubový spoluhráč z francúzskeho Paríža Saint-Germain.

Zranený aj obranca Danilo

Okrem Neymara je zranený aj brazílsky pravý obranca Danilo, tréner vraj musel oboch donútiť, aby si dali prestávku od rehabilitácie a pripojili sa ku spoluhráčom na záverečnom tréningu pred pondelňajším zápasom proti Švajčiarsku.

„Nie som doktor ani expert, ale verím, že obaja si ešte zahrajú na týchto MS. Myslím si, obaja nám ešte budú k dispozícii,“ uviedol Tite, podľa ktorého je Neymara ťažké nahradiť: „Takíto talentovaní hráči sa ukážu v zápase dvakrát či trikrát a rozhodnú. Toto Neymar dokáže.“

Zranili Neymara úmyselne?

Lekári brazílskeho tímu povedali, že Neymar vynechá pondelňajší duel G-skupiny proti Švajčiarsku, ale nekonkretizovali, kedy by sa mohol vrátiť do akcie.

Hráč na Instagrame uviedol, že prežíva „jednu z najťažších chvíľ“ v kariére, no pôsobil optimisticky v súvislosti s jeho šancami na návrat ešte v priebehu turnaja na Blízkom východe. So 75 gólmi je druhý najlepší strelec brazílskej reprezentačnej histórie, za Pelého rekordom zaostáva o dva presné zásahy.

V realizačnom brazílskeho mužstva údajne panuje názor, že Srbi chceli Neymara zraniť úmyselne. Hráči balkánskeho tímu vraj dostali inštrukcie, aby sa rovnakým spôsobom sústredili i na Viníciusa Júniora.