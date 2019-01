Niektoré veci ešte nefungujú na 100 percent, hovorí Kmotrík ml. po prvom zápase Slovana na novom štadióne

BRATISLAVA 17. januára (WebNoviny.sk) – Návrat futbalistov ŠK Slovan Bratislava z Pasienkov na Tehelné pole po deviatich rokoch potešil aj Ivana Kmotríka mladšieho.

„Úžasný pocit, vrátili sme sa domov. Všetci v klube sme sa veľmi tešili na tento moment,“ povedal po stredajšom prípravnom stretnutí „belasých“ so Sigmou Olomouc (2:3) na novom štadióne viceprezident ŠK Slovan I. Kmotrík ml. a pokračoval: „Sme veľmi radi, že sme opäť doma. Som rád, že sme mohli odohrať zápas s Olomoucom. Predtým, ako odcestujeme na sústredenie na Maltu a potom aj do Turecka. Myslím si, že aj pre hráčov je to veľký záväzok a motivácia, aby sa dobre pripravili na jarnú časť sezóny a boli sme úspešní na jej konci.“

Niektoré veci treba dokončiť

Bratislavský klub už pred spomenutým duelom proti účastníkovi najvyššej českej súťaže deklaroval, že nejde o oficiálne otvorenie nového štadióna, ale skôr o test a skúšku.

„Myslím si, že hlavné bolo otestovať si nové Tehelné pole a všetky ostatné infraštrukturálne záležitosti ohľadom tohto štadióna pred prvým súťažným zápasom, ktorý odohráme 3. marca v lige proti Spartaku Trnava. Na základe faktov sme došli k určitým chybám, ktoré ešte nie sú doladené. Máme dostatok času, aby sme napravili tieto veci a boli stopercentne pripravení na duel so Spartakom. V tomto smere stredajší zápas hodnotím pozitívne,“ skonštatoval I. Kmotrík ml. a doplnil: „Všetci mohli vidieť, že niektoré veci ešte stále nefungujú na 100 percent, napríklad ozvučenie. Potrebujeme doladiť bufety, ktoré boli teraz v provizórnom režime. Fungovali dva, v skúšobnej prevádzke. Treba dobudovať kabíny, vstupnú halu, zázemie. Som presvedčený, že všetko stihneme, budeme ponúkať dobré služby a fanúšikovia uvidia Tehelné pole v plnej paráde.“

Dlhé obdobie na Pasienkoch

V stredu išlo o testovací zápas nového moderného štadióna s obmedzenou kapacitou, ktorý okrem domovského Slovana Bratislava bude využívať aj slovenská futbalová reprezentácia a bude mať aj označenie Národný štadión. Stredajší duel s Olomoucom bol určený výhradne pre držiteľov permanentných vstupeniek, prípravné stretnutie sledovalo 2183 divákov.

„Chceli sme našim permanentkárom a priaznivcom, ktorí nás aj tých deväť rokov na Pasienkoch neustále podporovali, dať nejaký benefit. Sme radi, že prišlo viac ako 2000 ľudí,“ zdôraznil viceprezident ŠK Slovan Bratislava a ešte poznamenal: „To obdobie na Pasienkoch bolo veľmi dlhé. Určitým spôsobom sme stratili aj priazeň našich fanúšikov. Musíme o nich teraz zabojovať a urobiť všetko, aby sme ich presvedčili a vrátili sa späť na Tehelné pole. Dnes si stanoviť cieľ, či to bude 2000, 3000 alebo 4000, to ťažko povedať, nerád by som predbiehal. Pokúsime sa predať čo najviac permanentiek, treba im však ponúknuť dobré služby, dobrý futbal, aby sa cítili na Tehelnom poli ako kedysi. Uvidíme, čo sa potom s návštevnosťou podarí v nasledujúcich ročníkoch.“

„Belasí“ suverénne vedú Fortuna ligu

ŠK Slovan Bratislava je jednoznačným lídrom tabuľky Fortuna ligy, v jesenných osemnástich odohraných kolách neokúsil trpkosť prehry, získal 46 bodov (bilancia: 14 – 4 – 0, skóre 47:17). Druhý v poradí FC DAC 1904 Dunajská Streda zaostáva za „belasými“ o osem bodov, tretí v klasifikácii MŠK Žilina má dvanásťbodový odstup. Slovan angažoval do kádra veľký počet zahraničných hráčov.

„Ja si myslím, že ľudia pochopili túto našu cestu. Pre nás nie je dôležité, či je futbalista zo Slovenska alebo zo zahraničia, pre nás je dôležitá kvalita. V posledných dvanástich mesiacoch sme ju priniesli, mužstvo sa vybudovalo. V súčasnosti máme veľmi silnú kostru, sme dobre pripravení na nadchádzajúcu časť ročníka 2018/2019. Verím, že keď všetko pôjde tak, ako si všetci želáme, tak na konci tejto sezóny oslávime titul doma na Tehelnom poli,“ dodal Ivan Kmotrík mladší.