Nikola Gatarič mieri zo Serede do FC Nitra, nový tím by chcel priviesť k triumfu v Slovenskom pohári

NITRA 15. februára (WebNoviny.sk) – Chorvátsky futbalový ofenzívny stredopoliar Nikola Gatarič sa stal novou posilou FC Nitra. Deň pred začiatkom jarnej časti Fortuna ligy 2018/2019 dotiahol klub spod Zobora jeho príchod z konkurenčného ŠKF iClinic Sereď.

Gataričove ciele sú vyššie

Gatarič si v drese nováčika najvyššej slovenskej súťaže na jeseň pripísal sedem gólov a jednu asistenciu. S vedením FC Nitra sa dohodol na kontrakte na dva roky.

„Nový klub, nová výzva, nová motivácia. Som šťastný, že prichádzam do veľkého a dobrého klubu, od zajtra je to pre mňa nový začiatok. Cieľom klubu je dostať sa do hornej šestky a zahrať si finále pohára na domácej pôde. Moje plány sú však ešte smelšie. Chcel by som víťazstvo v Slovenskom pohári a zahrať si kvalifikáciu o európske poháre,“ povedal 26-ročný Chorvát pre oficiálny web nitrianskeho klubu.

Niektorých hráčov už pozná

Vo svojej kariére pôsobil Gatarič v Chorvátsku, Švajčiarsku, Nemecku či Slovinsku. Na Slovensko prišiel pred rokom, najprv do tímu 1. FC Tatran Prešov.

„Cítim sa tu dobre a dúfam, že sa budem neustále zlepšovať. Niektorých hráčov už poznám, mám rád tento tím, páči sa mi hra Nitry. Myslím si, že svojím štýlom hry sem dobre zapadnem,“ doplnil Nikola Gatarič.

Posun vpred

„V Seredi mal zmluvu na jeden rok, ktorú nemal záujem predĺžiť. Preto klub logicky hľadal východisko zo situácie a s nami sa dohodli na prestupe. Pre Gatariča je to posun vpred vzhľadom na to, že v budúcnosti má záujem hrať opäť v zahraničí a Nitra je preňho dobrá prestupová stanica,“ povedal k transferu člen predstavenstva klubu FC Nitra Ľubomír Moravčík.

Podľa jeho slov kľúčovým faktorom v tomto rozhodnutí bola túžba nahradiť Andreja Fábryho, ktorý počas zimy opustil klub spod Zobora.

„Snažíme sa zachovať tú silnú trojičku, ktorá bola na jeseň, teraz v zložení Šimončič – Kóňa – Gatarič. Myslím si, že sme získali veľmi dobrého hráča, ktorý nám bude pomáhať v kľúčových momentoch. Veľa si od neho sľubujeme,“ dodal Ľubomír Moravčík.