Norbert Gombos postúpil do druhého kola kvalifikácie US Open, Rybáriková a Horanský vypadli

Slovenský tenista Norbert Gombos postúpil do 2. kola kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže vo dvojhre na štvrtom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V úvodnom kole Gombos nasadený ako trinásty zdolal Francúza Maxima Janviera 6:3, 6:2.

Filip Horanský a Magdaléna Rybáriková neuspeli, svojim súperom podľahli v troch setoch. Horanský prehral s Brazílčanom Joaom Menezesom 6:4, 1:6, 2:6 a Rybáriková nestačila na Kórejčanku Han Na-lae 6:4, 3:6, 3:6.

Tridsaťročná Rybáriková sa v jedenástej účasti na US Open prvýkrát nepredstaví v hlavnej súťaži vo dvojhre. V stredu sa v 2. kole newyorskej kvalifikácie predstavia štyria Slováci – Lukáš Lacko, Kristína Kučová, Rebecca Šramková a Jana Čepelová.