Nórski favoriti Svindal a Jansrud vynechajú legendárny Hahnenkamm

KITZBÜHEL 25. januára (WebNoviny.sk) – Piatkový zjazd mužov v rakúskom Kitzbüheli v rámci 79. ročníka populárneho Hahnenkammu bude bez dvojice skvelých nórskych pretekárov Aksela Lunda Svindala a Kjetila Jansruda.

Úradujúcemu olympijskému šampiónovi Svindalovi sa ozvalo staré zranenie kolena a Jansrud si zlomil dve záprstné kostičky v ľavej ruke. „Veľmi nás to mrzí, ale nič nenarobíme,“ vravel šéftréner nórskych zjazdárov Christian Mitter. „Verzia kitzbühelskej trate 2019 je ešte tvrdšia ako tá predchádzajúca. Nemám nové zranenie, ale to staré sa ohlásilo,“ uviedol 36-ročný Svindal aj na webe ORF.

Jansrud spadol v prvom tréningu

Jeho o tri roky mladší reprezentačný kolega Jansrud spadol v prvom oficiálnom tréningu a na druhý už so zlomeninou v kostičkách ľavej ruky ani nenastúpil.

„Môj návrat sa odhaduje do šiestich týždňov a možno aj skôr. Uvidíme, či by to nešlo stihnúť majstrovstvá sveta v Aare,“ vyhlásil Jansrud, olympijský šampión v super G zo Soči 2014.

Dôvodom presunu pretekov je počasie

Prestížny zjazd v rámci Svetového pohára mužov v alpskom lyžovaní v rakúskom Kitzbüheli sa uskutoční o deň skôr, ako bolo pôvodne plánované, teda už v piatok 25. januára od 11.30 h.

Pôvodne na piatok určené preteky v super G sa presúvajú na nedeľu 13.30 h. Slalomári sa zasa z nedele predsunú na sobotu, 1. kolo bude od 9.30 h, druhé od 12.30 h. Dôvodom je očakávané zhoršenie počasia v sobotu.