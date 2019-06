Nová Kiskova strana koalíciu neohrozí, myslí si Vašečka a opozícii pripomína situáciu z roku 1992

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Prieskum politických strán pred parlamentnými voľbami ukazuje, že v prípade preferencií koalície Progresívneho Slovenska a Spolu-občianska demokracia môže ísť o dlhodobý trend.

Uviedol to pre agentúru SITA sociológ Michal Vašečka s tým, že výrazne môže do boja o NR SR prehovoriť aj Andrej Kiska a jeho nová strana Za ľudí.

Pripomína situáciu z roku 1992

Vašečka je však aj napriek pozitívnym číslam pri opozícii opatrný a pripomína situáciu z roku 1992, keď viacero strán skončilo pred bránami parlamentu.

Agentúra Polis realizovala prieskum politických strán pre agentúru SITA. Na prvom mieste by skončila strana Smer-SD, druhá koalícia PS a Spolu a na treťom strana Mariana Kotlebu ĽSNS.

„Áno, dá sa povedať, ak porovnáme posledné dva, tri prieskumy politických strán, že ide v prípade koalície PS a Spolu o trend. Podarilo sa im dostať z hranice zvoliteľnosti na lepšie čísla, ale či môžu ešte rásť, neviem odhadnúť,“ povedal Vašečka.

Strana Za ľudí koalíciu neohrozí

Koalíciu podľa sociológa výrazne neohrozí nová strana Andreja Kisku Za ľudí, hoci môže voličov zobrať všetkým stranám.

„Strana bývalého prezidenta bude mať skôr dopad na iné politické subjekty, napríklad na hnutie OĽaNO alebo SaS,“ dodal sociológ. „Problémom pre opozíciu bude, ak viacero strán nezíska dostatočný počet percent. Koniec koncov spomeňme si na rok 1992, keď sa nedostali do NR SR viaceré demokratické sily a moc uchopil Vladimír Mečiar,“ doplnil Vašečka.

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali tento víkend, súčasná vládna koalícia Smeru, SNS a Mosta-Híd by nezískala parlamentnú väčšinu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis pre agentúru SITA.