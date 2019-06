Politológ považuje výsledok Kiskovej strany v prieskume za solídny, má podobných voličov ako PS/Spolu

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) – Andrej Kiska má potenciál výrazne sa presadiť na slovenskej politickej scéne. Pre agentúru SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

Podľa prieskumu agentúry Focus by totiž Kiskovu stranu na začiatku júna volilo 6,2 percenta opýtaných.

„Keďže strana končiaceho prezidenta Andreja Kisku ešte ani neexistuje, na začiatok je to solídny výsledok,“ domnieva sa Mesežnikov.

Čísla sa môžu meniť

Strane Smer-SD sa podľa Mesežnikova podarilo istým spôsobom zastaviť pokles preferencií, keďže podľa prieskumu sa drží na úrovni 20 percent. Politológ zhodnotil taktiež volebný potenciál koalície PS/Spolu, ktorá v prieskume získala 15,3 percenta.

„Ich výsledok je podľa tohto prieskumu skvelý, keďže táto koalícia je ešte stále mimo parlamentu,“ vysvetľuje Mesežnikov.

Zároveň však zdôrazňuje, že tieto čísla sa ešte môžu meniť. Predpokladá totiž, že Kiskova strana osloví podobného voliča, ako má PS/Spolu, a preto je podľa neho možné očakávať odliv istej časti voličov tejto koalície strán k novej strane Andreja Kisku.

Voľby by vyhral Smer-SD

Agentúra FOCUS spravila prieskum volebných preferencií politických strán so zaradením pripravovanej strany Andreja Kisku, ktorú by volilo 6,2 percenta opýtaných. Zvíťazil by Smer-SD so ziskom 19,5 percenta, nasledovala by koalícia PS/Spolu s 15,3 percenta, tretia by bola strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (12,3 %).

Na ďalších miestach by sa umiestnilo KDH (7,5 %), SNS (7 %), SaS (6,8 %), Sme rodina – Boris Kollár (6,6 %), nová strana Andreja Kisku (6,2 %) a hnutie OľaNO (5,9 %). Do parlamentu by sa nedostala koaličná strana Most-Híd, ktorú si v prieskume vybralo 4,1 percenta respondentov. Prieskum zrealizovala agentúra Focus 1. až 11. júna formou osobného dopytovania na vzorke 1 017 respondentov. Na voľbách by sa nezúčastnilo 11,6 percenta opýtaných a neviem odpovedalo 12,3 percenta.