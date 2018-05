Novela interrupčného zákona je podľa Fica protiústavná, vytvorila by priestor pre čierny trh

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Za návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva z dielne Ľudovej strany Naše Slovensko poslanec NR SR za Smer-SD Robert Fico nezahlasuje. Svoj názor vyjadril na sociálnej sieti s tým, že návrh nemá oporu v Ústave SR a je úplne stotožnený so súčasnou právnou úpravou.

Zvýšenie rizika

„Rešpektujem aj opačný názor na umelé prerušenie tehotenstva, ako aj hĺbku morálnej a etickej diskusie, ale tieto nemajú oporu v Ústave SR,“ napísal. Pripomenul, že na Slovensku sme svedkami významného poklesu prípadov umelého prerušenia tehotenstva. „Prijatie opozičného návrhu by viedlo k vytvoreniu čierneho trhu na Slovensku so značnými zdravotnými rizikami pre ženy podstupujúcimi zákrok. Alebo by došlo k tzv. potratovej turistike do zahraničia,“ uviedol.

Podľa Fica žena musí mať právo do určitého obdobia vývoja plodu, ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov, sama sa rozhodnúť, či pristúpi k prerušeniu tehotenstva. „Rovnako súhlasím, že by sme mali právne dôslednejšie zakotviť informovanie ženy o rizikách spojených s umelým prerušením tehotenstva, o zodpovednosti spojenej s plánovaným rodičovstvom, ako aj nové pravidlá pre preplácanie týchto zákrokov zo zdravotnej poisťovne,“ priblížil.

Návrh novely zákona

Návrh kotlebovcov úplne zakazuje umelé prerušenie tehotenstva s troma výnimkami, a to vtedy, ak je ohrozený život ženy, ak je dôvodné podozrenie, že žena otehotnela v dôsledku trestného činu, a tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a nebránia tomu zdravotné dôvody ženy a ak ide o preukázateľne geneticky chybný vývoj plodu a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov a nebránia tomu zdravotné dôvody ženy.

Rozprava k tomuto návrhu novely zákona sa začala v pondelok 28. mája a pokračovala aj v utorok do konca 31. schôdze NR SR. V pléne vystúpili prevažne poslanci za ĽSNS. V závere sa do diskusie zapojili aj poslanci za Smer Juraj Blanár a Marián Kéry. Kým Kéry vyhlásil, že návrh podporí, Blanár taký konkrétny nebol.

„Mali by sme mať ambíciu urobiť z toho ústavný zákon. Ochrana života si to zaslúži,“ povedal Blanár s tým, že hovorí za seba a nie za celú stranu Smer-SD. Fico ako ani väčšina ostatných poslancov koalície i opozície sa do diskusie v pléne nezapojil. O návrhu, ktorý bol posledným bodom tejto schôdze, budú poslanci hlasovať až na júnovej schôdzi, keďže návrh nestihli prerokovať v utorok do 11:00, keď hlasovali o ostatných prerokovaných bodoch.