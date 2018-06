Novela by zničila slovenský film, upozorňujú filmári a vyzvali stranu SaS na stiahnutie návrhu

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Filmová obec nesúhlasí s návrhom novely zákona o Audiovizuálnom fonde (AVF), ktorú avizuje opozičná parlamentná strana Sloboda a Solidarita (SaS). Obávajú sa straty nezávislého a transparentného AVF, ako aj o pôvodnú tvorbu a podporu filmu v RTVS.

Ak by podľa filmárov prišiel slovenský film o koprodukčnú podporu verejnoprávneho RTVS, nemohol by sa uchádzať o podporu z európskych fondov a o ďalšiu zahraničnú podporu a slovenská filmová tvorba by sa vrátila o desaťročia späť.

Podpora národného vysielateľa

Podmienkou pre zahraničnú podporu, nevyhnutnú pre finančne náročné filmové umenie, je totiž vždy podpora národného verejnoprávneho vysielateľa. Predstavitelia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA), Asociácie nezávislých producentov (ANP), zástupcovia tvorcov animovaných filmov a desiatky ďalších predstaviteľov filmárskej obce na Slovensku na piatkovej tlačovej besede v Bratislave preto opakovane vyzvali SaS na stiahnutie návrhu novely zákona o AVF.

Ako avizoval režisér a prezident SFTA Martin Šulík, SFTA požiadala o stretnutie ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú a so SaS diskutujú o zorganizovaní okrúhleho stola. Argumenty filmárov podporil na tlačovej besede generálny riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry SR Anton Škreko.

Strana SaS 6. júna oznámila, že chce upraviť odbornou verejnosťou kritizovaný návrh novely zákona o AVF. Liberáli chcú „komplexnejší návrh financovania audiovizuálnej tvorby a radi budú pri ňom spolupracovať s osobnosťami z filmového, resp. televízneho priemyslu“.

Trvajú na tom, že je potrebné prepracovať systém podpory v kinematografii. Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka chcú, „aby sa peniaze, ktoré sú určené na tvorbu filmov pre RTVS, presunuli do Audiovizuálneho fondu“.

Objem peňazí podľa Sulíka zostane zachovaný, „iba sa budú čerpať z jedného zdroja. Iné zdroje, napríklad prostriedky z vyšších územných celkov, môžu ostať. Tie sme ani nemali záujem rušiť“.

Princípy fungovania Audiovizuálneho fondu

Podľa režiséra Martina Šulíka každý zo základných bodov novely by napadol najzákladnejšie princípy fungovania Audiovizuálneho fondu, tiež podpory pôvodnej tvorby zo strany Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a ohrozil by celú filmovú tvorbu na Slovensku.

Ak by novela prešla, krehký systém filmovej podpory by sa deštruoval, zdôraznil Šulík s tým, že okrem filmovej tvorby by boli ohrozené napríklad aj študentské filmy a filmové festivaly. Filmári by podľa Šulíka boli radi, ak by sa situácia na najbližšie roky utíšila a diskutovalo by sa o prípadných vylepšeniach.

Pripomenul, že po rozpade Československa sa na Slovensku, na rozdiel od Česka deštruoval filmový priemysel, a to z rozhodnutia politikov. Necitlivosť politikov je podľa Šulíka v tom, že televíziu a film berú len ako médium, nevnímajú jej kultúrny význam.

Procesy sú podľa Búzu transparentné

Na skutočnosť, že súčasný systém podpory filmov na Slovensku má množstvo kontrolných mechanizmov, upozornila na tlačovej besede prezidentka Asociácie nezávislých producentov (ANP) Zuzana Mistríková. Bývalý programový riaditeľ verejnoprávneho RTVS Tibor Búza, ktorý sa ostatných šesť rokov venoval vzniku pôvodnej filmovej a televíznej tvorby, koprodukciám RTVS na filmoch, podotkol, že to neznamená, že sa nestanú chyby.

No podľa Búzu za jeho šesť rokov vo funkcii žiadny filmový projekt nespôsobil RTVS škodu, peniaze zo zmluvy so štátom na pôvodnú tvorbu a ani z koncesionárskych poplatkov sa neminuli nadarmo. Kontrolné mechanizmy na vrátenie financií v prípade projektov, ktoré sa neuskutočnia sú a chránia tak RTVS, ako aj AVF.

Búza zdôraznil, že RTVS každý rok predkladá do NR SR auditovanú správu, kde sú všetky informácie a tvrdí, že procesy sú transparentné. Ak podľa neho odídu z RTVS peniaze zo zmluvy so štátom určené na pôvodnú tvorbu, RTVS prestane byť koprodukčným partnerom na filmových projektoch, nevznikne množstvo komerčne menej zaujímavých filmov, dokumentárne filmy a ani animované snímky.

Zdroje na filmy sú podľa jeho slov všade v Európe rovnaké – fondy a národný vysielateľ, bez ich zabezpečenia nie je možná podpora zo zahraničia, ani len z ČR a vôbec nie z fondov EÚ.

Slovenské filmy sú v zahraničí oceňované

Dodal, že za posledné roky nastala taká spolupráca medzi RTVS a AVF, vďaka ktorej sa slovenské filmy dostávajú nielen do slovenských kín a na obrazovky RTVS, ale sú oceňované aj vo svete, vyhrávajú filmové festivalu. Búza okrem iného upozornil, že audiovizuálny priemysel na Slovensku momentálne zamestnáva viac ľudí ako Volkswagen.

Zuzana Mistríková zdôrazňuje, že filmová podpora je jednou z mála oblastí, kde sú zverejnené všetky informácie a prípadné zlyhanie jedného projektu neznamená systémový problém. Podľa nej to však nevylučuje, že veci sa nedajú robiť lepšie, ale mali by sa robiť po odbornej diskusii a postupne. Producent a strihač Patrik Pašš upozornil, že Transparency International Slovensko označila AVF za najtransparentnejší fond v Slovenskej republike.

Ak by s nimi poslanci o návrhu hovorili, tlačovú besedu by nezvolali, radi by ukončili verejnú diskusiu na túto tému, radi by prešli do odbornej diskusie, dodala Mistríková s tým, že filmári sú zdesení z návrhov najsilnejšej opozičnej politickej strany.