Nový rok privítali ohňostrojom aj v centre Prešova, podľa primátorky čakajú mesto nové výzvy

PREŠOV 1. januára (WebNoviny.sk) – Príchod Nového roka oslávili v Prešove tisícky ľudí už tradične v centre mesta. Silvestrovský program začal v meste dve hodiny pred polnocou a postupne sa o zábavu počas neho postarali tri prešovské hudobné skupiny – Satin Lead, Elevenhill a Chiki Liki Tu-a.

Slávnostná atmosféra v priestoroch radnice

V posledných hodinách starého roka si mohli ľudia opäť prísť slávnostnú atmosféru vychutnať aj do priestorov prešovskej radnice. Primátorka mesta Andrea Turčanová v jej priestoroch prijala aj pozvaných hostí z radov poslancov, zamestnancov úradu, ale i obyvateľov, ktorí sa rozhodli zaželať si všetko dobré v nastávajúcom roku.

Ten končiaci označila v rozhovore pre agentúru SITA Turčanová za ťažký a náročný, ale úspešný. A to tak pracovne, ako aj osobne.

„Z pohľadu úradu sme dokončovali mnohé investície a rozbiehali nové, ktoré sú viacročné. Z pohľadu môjho súkromia mi na začiatku roka zomrel ujo, koncom roka zase maminka a museli sme v tomto roku riešiť aj mnohé iné nepríjemnosti v rodine. Takže ani volebné víťazstvo to nevyvážilo,“ zhodnotila končiaci sa rok 2018 prvá žena mesta, ktorá si v nadchádzajúcom roku želá, aby bol predovšetkým spokojný a radostný.

„V novom roku prajem všetkým predovšetkým pokoj, zdravie a dobrú náladu, pretože to keď máme, tak aj všetky prekážky ľahšie zvládame. Aby sa nám všetko zlé vyhýbalo a aby sme sa mohli tešiť z toho, že mesto Prešov napreduje dopredu. A mesto bude napredovať vtedy, keď budú napredovať jeho obyvatelia,“ povedala Turčanová.

Nové výzvy a plány

Z pracovnej stránky očakáva nové výzvy, keďže od 1. januára nastupuje na úrad nová prednostka a hovorkyňa. „Budeme teda potrebovať stmeliť nový kolektív. Chceme v novom roku ísť občanom tiež v ústrety aj tým, že pripravujeme procesný audit. Teda chceme nastaviť procesy tak, aby samospráva efektívnejšie fungovala, keďže aj v kampani niektorí protikandidáti vytýkali, že niektoré vybavovačky na úradoch trvajú príliš dlho. Nemyslím si, že je to v porovnaní so samosprávami v iných mestách až také zlé, ale stále je priestor na zlepšenie, a preto sa začiatkom roka chceme venovať práve tomuto. Ak sa nám to podarí, verím, že občania to ocenia,“ dodala primátorka.

Tá zaželala spoločne s poslancami všetko dobré ľuďom aj priamo na námestí, kde silvestrovský program po spoločnom odpočítavaní ozdobil krátko po polnoci aj desaťminútový ohňostroj. Zábava potom pokračovala až do jednej hodiny po polnoci.

Oslavy Silvestra vyšli radnicu na 11-tisíc eur, pričom náklady na polnočný ohňostroj boli vo výške tritisíc eur. Mestská polícia nezaznamenala počas osláv žiadne vážnejšie incidenty.

„Z pohľadu Mestskej polície to bola pokojná noc. Hliadky nezaznamenali žiadne zranenia, riešili však prípady dvoch zabehnutých psov, ktorí majiteľom ušli pri vybuchovaní petárd,“ uviedol pre agentúru SITA tlačový referent Mestského úradu v Prešove Milan Grejták s tým, že hliadky boli počas noci posilnené a v uliciach ich bol dvojnásobný počet oproti bežným službám.