Núdzový stav v Česku predĺžili do polovice februára, schválené opatrenia majú aj jednu výnimku

Česká vláda v piatok potvrdila predĺženie núdzového stavu do 14. februára, ako to vo štvrtok schválili poslanci. Zároveň tiež umožnia otvorenie jaslí.

„Schválené opatrenia platia ďalej – s jednou výnimkou – môžu fungovať jasle pre deti do troch rokov,“ informoval počas brífingu minister zdravotníctva Jan Blatný, ktorého cituje portál TN.cz.

Ďalšie deti by sa mohli do škôl vrátiť najskôr vo februári, no o tom vláda zatiaľ nerozhodla. Na prelome januára a februára by sa tiež mohli otvoriť lyžiarske areály.

Opozícia si stanovila podmienky

Presne tieto podmienky – aby sa viac detí vrátilo do škôl od februára a aby sa na konci januára pre verejnosť otvorili vleky, podľa portálu iDNES.cz vláde vo štvrtok nadiktovala opozičná KSČM ako podmienku, aby podporila predĺženie núdzového stavu v krajine.

Určila pritom aj dátum 14. februára, zatiaľ čo vláda chcela, aby bol núdzový stav o týždeň dlhšie.

Povinné nosenie respirátorov je zatiaľ otázne

Ministri v piatok posudzovali aj návrh, či po vzore Nemecka a Rakúska odporučia alebo opatrením nariadia nosenie respirátorov alebo chirurgických rúšok v hromadnej doprave a obchodoch.

„Uvedomujeme si, že nakúpenie respirátorov FFP2 je finančne náročné,“ komentoval Blatný s tým, že v prípade, že by takáto povinnosť bola, bude potrebné zaistiť, aby na trhu bol dostatok respirátorov za prijateľné ceny. Ako však povedal, nie je to záležitosť ministerstva zdravotníctva, ktoré podľa neho dáva odborné odporúčanie zo zdravotného hľadiska.

„Povinné nosenie respirátorov by z epidemického hľadiska bolo veľmi prospešné. Najmä v miestach so zvýšeným rizikom, ako je verejná doprava,“ vyjadril sa už skôr Blatný, podľa ktorého obyčajné rúška alebo šály nemajú taký efekt ako respirátory triedy FFP2.

Rokovania o úprave opatrení

Návrh ministerstva zdravotníctva na úpravu opatrení proti šíreniu koronavírusu podľa protiepidemického systému PES vláda prerokuje budúci týždeň. Nová tabuľka by mala napríklad umožniť chodiť do fitness centier či organizáciu niektorých kultúrnych podujatí alebo akcií pre ľudí s negatívnym antigénovým testom.

České laboratóriá vo štvrtok odhalili ďalších 7 435 prípadov nákazy koronavírusom, teda o približne 600 menej ako pred týždňom. Celkový doterajší počet potvrdených prípadov nákazy v Česku prekročil 924-tisíc a 795 878 ľudí sa už vyliečilo.

Počet obetí pandémie v krajine podľa údajov ministerstva zdravotníctva prekročil 15-tisíc, k piatkovému ránu evidujú 15 130 mŕtvych. Rizikové skóre, od ktorého závisí zmena opatrení, je na hodnote 73 a zodpovedá tak štvrtému stupňu, reprodukčné číslo má hodnotu 0,86.