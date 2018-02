O tajomstve Ledeckej, pive, aj nešťastnom mene sa hovorilo na olympiáde v Pjongčangu

PJONGČANG 25. februára (WebNoviny.sk) – Prehľad zaujímavých výrokov z 25. februára na XXIII. zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu.

„Som Bavor. Rád pijem alkohol, potrebujem ho. Jedno pivo za deň nie je žiadny problém.“

Nemecký bobista Johannes Lochner poprel oprávnenosť správ, že jeho tím si počas ZOH vystačil s nealkoholickými nápojmi.

„Dnes boli studené ako ľad a skutočné ostražité.“

Švédsky kráľ Carl XVI. Gustaf si vychutnával finálový triumf jeho národného tímu žien v curlingu.

„Sedím tu s pätnástimi medailami, je to ťažko pochopiteľné. Pre seba totiž som iba Marit.“

Jednoduchá filozofia v podaní nórskej bežkyne na lyžiach Marit Björgenovej po jej víťazstve v pretekoch žien s hromadným štartom na 30 km klasickou technikou, ktorým rozšírila svoju celkovú medailovú zbierku spod piatich kruhov na 15 kovov.

„Je to pravda. Jem veľa čokolády, je to pre mňa akási forma dopingu.“

Česká víťazka superobrovského slalomu v zjazdovom lyžovaní a paralelného obrovského slalomu snoubordistiek Ester Ledecká vyzradila jedno zo svojich tajomstiev.

„Keď som zmenil pozíciu z pilota na brzdára, musel som schudnúť 15 kilogramov. Teraz ma čaká pizza a grilované kura.“

Kórejsky bobista Kim Dong-hjun po zisku striebornej medaily v súťaži štvoríc.

„Je to dobrý pocit, ale zároveň som si splnil svoj sen a teraz už mi nezostal žiadny.“

Ruský hokejista Pavel Daciuk dosiahol športový vrchol ziskom zlatej medaily, dostal sa do tzv. Triple Gold Clubu (ZOH, MS, Stanley Cup).

„Najskôr som sa objala s otcom a potom som začala plakať. Povedal mi, že to jednoducho nebol môj deň. Vedela som, že mám formu, ale ak chcete získať medailu, musíte poznať trať.“

Rakúska bežkyňa na lyžiach Teresa Stadloberová po tom, ako sa jej podarilo dvakrát nesprávne odbočiť v pretekoch žien s hromadným štartom na 30 km klasickou technikou a skončila deviata.

„Rovnalo by to víťazstvu Anglicka na majstrovstvách sveta vo futbale. Bol by to takisto zázrak.“

Nemecký hokejový brankár Danny Aus der Birken sa snažil o porovnanie úspechu jeho mužstva, ktoré postúpilo do finále.

„Keď prehráme, keď zvíťazíme, keď je jeden z nás chorý – všetci držíme spolu. Vládne medzi nami harmónia a dokonalé priateľstvo, to je naše tajomstvo. Vďaka tomu sme momentálne najlepším tímom.“

Nemecký bobista Francesco Friedrich zosumarizoval, čo je potrebné na zisk zlatej medaily.

„Mnohokrát sme prehrali vo finále. Preto veľa ľudí žartovalo, že si mám zmeniť moje meno Un-čung, pretože „un“ znamená striebro. Mala by som sa volať Kum-čung, pretože „kum“ je v preklade zlato.“

Skipka kórejského tímu v curlingu Kim Un-čung a jej nadľahčený komentár po zisku striebornej medaily v súťaži družstiev žien.