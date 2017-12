Obchodná inšpekcia varuje pred nákupom vianočného osvetlenia, na toto by ste si mali dať pozor

BRATISLAVA 16.decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na svojej webovej stránke upozorňuje spotrebiteľov, čo by si mali všímať pri nákupe vianočných elektrických svietiacich reťazcov.

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný spotrebiteľa riadne informovať o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie boli obsiahnuté v priloženom písomnom návode a aby boli zrozumiteľné.

Dôležitá je dĺžka kábla

SOI odporúča spotrebiteľom, aby nákupu venovali náležitú pozornosť a uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre prípadnú možnosť reklamácie výrobku. Spotrebitelia by si mali vyžiadať doklad o kúpe výrobku. Podľa odporúčania SOI by si mali spotrebitelia dať výrobok pred kúpou rozbaliť a predviesť. Všetky údaje pri označovaní domáceho či dovážaného tovaru, podmienky záruky a iné informácie pre spotrebiteľa musia byť v slovenskom jazyku.

Ako sa píše na internetovej stránke SOI, spotrebitelia, by si pri nákupoch vianočných svietiacich reťazcov mali všímať údaj o výrobcovi, dovozcovi, označenie CE, návody na používanie,informácie o vhodnosti výrobku pre vnútorné alebo vonkajšie použitie a samotné vyhotovenie svietiaceho reťazca. Dôležitá je dĺžka kábla, tá musí byť medzi vidlicou a prvou objímkou minimálne 1,5 metra, vonkajší priemer vodičov s izoláciou cca 1,5 milimetra, pri reťazcoch aj na vonkajšie použitie stupeň ochrany proti vode a pevnosť reťazca.

K svietiacim reťazcom musí byť priložených niekoľko upozornení, a to: nevyberať a nevkladať žiarovky, keď je reťazec pripojený na napájanie, v iných než utesnených reťazcoch so žiarovkami zapojenými do série ihneď vymeniť chybné žiarovky s rovnakým menovitým napätím a príkonom, aby sa predišlo prehriatiu,nepripájať reťazec na napájanie, ak je ešte v obale alebo ak sú do série zapojené žiarovky s poistkou, nevymieňať žiarovku s poistkou za žiarovku bez poistky.

Hrozí úraz elektrickým prúdom

K obyčajným svietiacim reťazcom musí byť pripojený údaj o tom, že reťazec je len na vnútorné použitie, k svietiacim reťazcom, ktoré nie sú určené na vzájomné spojenie, musí byť okrem toho pripojené upozornenie: „Nespájať reťazec elektricky s ďalším reťazcom“. Ďalej k svietiacim reťazcom so žiarovkami s poistkou musí byť pripojený údaj o tom, ako sa dajú identifikovať žiarovky s poistkou. Také žiarovky, ktoré spĺňajú požiadavky, musia mať vhodné identifikačné označenie, ako je napríklad osobitná farba,k svietiacim reťazcom s nenormalizovanými žiarovkami sa musí pripojiť informácia o tom, že na nahradenie žiaroviek sa musia použiť žiarovky rovnakého typu, aké boli pôvodne s reťazcom dodané, alebo takého typu, aký určil výrobca,k svietiacim reťazcom s nevymeniteľnými žiarovkami sa musí pripojiť informácia o tom, že žiarovky sú nevymeniteľné.

Najčastejšie zistené nedostatky pri týchto nebezpečných výrobkoch boli napríklad nevyhovujúci prierez vodičov, nevyhovujúca izolácia, objímky žiaroviek mali nevyhovujúcu teplotnú odolnosť, objímky žiaroviek mali nevhodný tvar, nevyhovujúce upevnenie vodičov v zástrčke a v päticiach žiaroviek či nedostatočné pripevnenie vodičov k zariadeniu na zmenu režimov svietenia.

V dôsledku týchto nedostatkov hrozí pri používaní úraz elektrickým prúdom alebo možnosť vzniku požiaru.