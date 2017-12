„Oceliari“ rozdrvili Nitru, triumfy Zvolena a Trenčína, Banská Bystrica sa potrápila s Detvou

Vstup do galérie TU!

DETVA 3. decembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti HC 07 Orin Detva vydolovali svoj dvanásty bod v slovenskej Tipsport lige 2017/2018, keď doma prehrali 2:3 po samostatných nájazdoch s hráčmi HC ‘05 iClinic Banská Bystrica v stretnutí nedeľňajšieho 25. kola.

Detva sa dostala do vedenia v 6. min gólom Michala Murčeka. Hostia otočili vývoj zásahmi Josha Brittaina a Érica Failleho, no päť minút pred koncom tretej tretiny vyrovnal na 2:2 Dmitrij Abramov. Zápas napokon dospel do nájazdov, ako jediný skóroval Marek Bartánus. Detve patrí 10. miesto tabuľky, Banskej Bystrici 4. pozícia.

„Kamzíci“ rozhodli zápas v predĺžení

Domáci hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš prehrali 3:4 po predĺžení s hráčmi HK Poprad. V drese domácich otvoril skóre v druhej tretine navrátilec z Košíc Patrik Koyš. Hosťom sa podarilo vyrovnať zásluhou Lukáša Vartovníka, no do konca druhej časti hry ešte stihol vrátiť domácich do vedenia Rudolf Huna.

Poprad začal tretiu tretinu tlakom, ktorého výsledkom bol vyrovnávajúci gól Jindřicha Abdula. Misku váh na stranu domácich naklonil v 48. minúte Branislav Rapáč, no v 56. minúte kontroval hosťujúci Dávid Buc a poslal zápas do predĺženia.

V ňom sa presadil útočník „kamzíkov“ Samuel Mlynarovič. Liptáci sa ani v treťom vzájomnom stretnutí nedočkali prvého tohtosezónneho víťazstva nad Popradčanmi. Mikuláš figuruje v tabuľke na 8. mieste, Poprad na 6. priečke.

Vysoká prehra súpera zo západu

V šlágri sa zrodilo vysoké víťazstvo domáceho HC Košice nad HK Nitra, „oceliari“ triumfovali 7:2. Východniarov posadili na koňa presilovky, hneď v prvej otvoril skóre v 3. min Petr Kafka. V početnej výhode skóroval aj Marek Hovorka, v 39. min zvýšil na 3:0.

Ten istý hráč sa presadil ešte raz, 11 sekúnd po začiatku tretej tretiny po jeho zásahu Košičania viedli 4:0 a v záverečnej časti si bez problémov postrážili víťazstvo. Hostia skorigovali skóre až v poslednej desaťminútovke zásahmi Radoslava Macíka a Tomáša Mikúša.

Košice rázne ukončili šesťzápasovú víťaznú sériu Nitry, v tabuľke figurujú na 2. mieste s päťbodovým mankom na HK Dukla Trenčín. Nitra je na 5. pozícii o skóre za Banskou Bystricou.

Tretia tretina rozhodla o víťazovi

Domáci hokejisti HKM Zvolen zvíťazili 4:1 nad hráčmi MsHK Doxxbet Žilina 4:1. Skóre otvoril v 6. min domáci útočník Lukáš Jurík, no hosťom sa v 16. minúte podarilo v presilovke vyrovnať zásluhou Petra Mikuša.

Rozhodnutie priniesla tretia tretina, keď za domácich v priebehu pol minúty skórovali Petr Obdržálek a Martin Ďaloga, na čo už hostia nedokázali zareagovať. Zvolen si so ziskom 55 bodov upevnil tretiu pozíciu v ligovom poradí, Žilina má 33 bodov a je siedma.

Bezproblémový triumf „vojakov“

Hokejisti Dukly Trenčín bez problémov zvíťazili 5:1 na ľade HC Nové Zámky v stretnutí nedeľňajšieho 25. kola Tipsport ligy. Novozámčania začali aktívne a v úvode si vypracovali viacero šancí, no skóre otvoril Trenčan Jakub Gašparovič prvou strelou hostí na bránku.

Ďalšie zásahy „vojakov“ pridali Ján Pardavý mladší, Peter Ölvecký, Marcel Hossa a Tibor Varga, o čestný úspech domácich sa v závere druhej tretiny postaral Róbert Lantoši. Dukla naďalej je na čele tabuľky, Novým Zámkom patrí 9. miesto.

Tipsport liga 2017/2018 – 25. kolo

nedeľa:

HC 07 Orin Detva – HC ‘05 iClinic Banská Bystrica 2:3 po sam. nájazdoch (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0, 0:1)

Góly: 6. Murček (Abramov, Utkin), 55. Abramov (Utkin) – 39. Brittain, 52. Faille (Rosandič, Asselin), rozhodujúci sam. nájazd M. Bartánus

Vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0 rozhodovali: Lokšík, Müllner – Rojík, Krajčík, 578 divákov

Zostavy:

Detva: Hackett – Martin Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Vyskoč, M. Šimon, D. Jendroľ, Gachulinec – Utkin, Ščurko, Piačka – Milý, Surovka, Tibenský – Videlka, Matúš Chovan, Žilka – Gašpar, Murček, Abramov

Banská Bystrica: Lukáš – Kubka, I. Ďatelinka, Delisle, J. Brejčák, Rosandič, V. Mihálik, A. Sedlák – Lamper, T. Surový, Brittain – Hohmann, Bubela, M. Bartánus – M. Lunter, Faille, Asselin – Kabáč, Češík, Giľák – M. Róth

MHk 32 Liptovský Mikuláš – HK Poprad 3:4 po predĺžení (0:0, 2:1, 1:2 – 0:1)

Góly: 28. P. Koyš (Kriška, M. Sukeľ), 40. Rudolf Huna (Nádašdi), 48. B. Rapáč – 34. Vartovník, 44. Abdul (Štrauch), 56. Buc (D. Brejčák), 64. Mlynarovič

Vylúčení: 2:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: D. Konc, Kika – Výleta, M. Kollár, 985 divákov

Zostavy:

Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Nádašdi, J. Nemec, J. Tabaček, Moravčík, Pacalaj, Luža – Kriška, M. Sukeľ, M. Uram – B. Rapáč, Paukovček, P. Koyš – Rudolf Huna, Langhammer, J. Sukeľ – Števuliak, Piatka, A. Laco

Poprad: Corbeil – McDowell, D. Brejčák, P. König, Jáchym, Ježek, Dinda, Česánek – Svitana, Mlynarovič, Štrauch – Abdul, Lichanec, Buc – D. Bondra, Vartovník, Matúš Paločko – Rapáč, Heizer, L. Hvila

HC Košice – HK Nitra 7:2 (2:0, 1:0, 4:2)

Góly: 3. Kafka (Marek Hovorka), 11. Šoltés (Dudáš, Hričina), 39. Marek Hovorka (Hričina, Boltun), 41. Marek Hovorka (J. Suja), 48. L. Nagy (Dudáš, Spilar), 48. Hričina (Šoltés) 53. J. Suja (Matejka) – 51. Macík (Ordzovenský), 57. T. Mikúš (Mezei)

Vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Štefik, Snášel – R. Gavalier, M. Smrek, 4699 divákov

Zostavy:

Košice: Habal – Matejka, B. H. Kessel, E. Šedivý, Dudáš, Michalčin, Pulli, Martin Novotný, V. Čížek – J. Suja, Marek Hovorka, Kafka – L. Nagy, Pacan, Spilar – Šoltés, Boltun, Hričina – Š. Petráš, Vrábeľ, T. Klíma

Nitra: Lawson (49. M. Laco) – Rais, Mezei, Milam, Ordzovenský, M. Versteeg, Rýgl, Korím – M. Paulovič, M. Krištof, T. Mikúš – Macík, M. Slovák, Blackwater – Csányi, J. Šiška, Kutálek – Timotej Šille, Fominych, Miroslav Pupák

HKM Zvolen – MsHK Doxxbet Žilina 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Góly: 6. L. Jurík (Síkela), 49. Obrdžálek (O. Steen), 49. Martin Ďaloga (L. Jurík, Matis), 59. Chovan – 17. P. Mikuš (Handlovský)

Vylúčení: 1:3 na 2 min, navyše Hraško (Zvolen) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stano, J. Konc – Šefčík, Junek 1039 divákov

Zostavy:

Zvolen: Nieminen – Ross, Drgoň, J. Kováčik, T. Bokroš, Wharton, Hraško, Andersons, Ťavoda – Obdržálek, O. Steen, Coffman – Michal Chovan, M. Kytnár, Šišovský – Matis, L. Jurík, T. Török – Martin Ďaloga, V. Fekiač, Síkela

Žilina: T. Tomek – Juraško, P. Mikuš, Chaloupka, Poulin, Michal Roman, Harant, Mendrej, Hatala – Klimenta, Handlovský, M. Tvrdoň – J. Jurík, R. Hruška, R. Tomas – Stupka, Švihálek, Rogoň – Váňa, Holovič, F. Ondruš

HC Nové Zámky – HK Dukla Trenčín 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

Góly: 39. Lantoši (Šimun) – 4. Gašparovič (Holenda), 16. J. Pardavý ml. (J. Švec, D. Hudec), 24. Ölvecký (Bezúch, Radivojevič), 30. Marcel Hossa (Frühauf, T. Varga), 38. T. Varga (Sojčík, Marcel Hossa)

Vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše J. Švec (Trenčín) 5+DKZ za napadnutie, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: M. Novák, Goga – M. Orolín, Tvrdoň, 752 divákov

Zostavy:

Nové Zámky: Foltán (24. P. Romančík) – Látal, A. Salija, Michal Novák, Plášil, M. Jass, Milan Hruška, Trávniček, Trška – Zbořil, Š. Novotný, Cetkovský – B. Fábry, V. Škoda, K. Jass – Róbert Varga, Šimun, Lantoši – Štumpf, Dominik Rehák, Dubec

Trenčín: M. Valent – L. Romančík, Starosta, Frühauf, Cebák, Bohunický, Holenda, Pač, Špankovič – Radivojevič, Ölvecký, Bezúch – Marcel Hossa, Sojčík, T. Varga – O. Mikula, R. Dlouhý, Gašparovič – J. Švec, J. Pardavý ml., D. Hudec