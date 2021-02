Od pondelka sa spúšťa COVID automat. Prehľad opatrení, ktorými sa budeme riadiť najbližšie týždne

Od pondelka 8. februára sa spúšťa takzvaný COVID automat, ktorý nastaví protipandemické opatrenia pre celé Slovensko.

Oproti pôvodným plánom sa mierne upravil, o čom v piatok informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO) spoločne so straníckymi kolegami ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím a ministrom financií Eduardom Hegerom, ktorý viedol rokovania vlády.

Samotný premiér sa ich tento týždeň nezúčastňoval, vraj preto, „aby dohoda vznikla čím skôr“ . Kabinet sa nakoniec uzniesol na konečnej podobe COVID automatu, ktorý sa spustí v čiernej fáze, teda v 4. stupni varovania.

Platiť bude na začiatku pre celú krajinu, no pre okresy, kde je pandemická situácia lepšia, sa stanovili výnimky. Základný rozdiel je v tom, že kým v čiernych okresoch ľudia potrebujú negatívny test nie starší ako sedem dní, v bordových im stačí test nie starší ako 14 dní a v červených 21 dní.

Test nebude potrebovať ten, kto prekonal koronavírus a má potvrdenie nie staršie ako tri mesiace. Tiež osoba, ktorá bola zaočkovaná aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Kedy dôjde k zlepšeniu?

Sprísnili sa limity hlavných ukazovateľov, ktoré rozhodujú o tom, či sa daný okres posunie z jednej do druhej fázy.

Prvým z nich je priemerný počet nových prípadov ochorenia COVID-19 za 7 dní, druhým ukazovateľom je nárast počtu hospitalizovaných pacientov v nemocniciach a tretím efektívne reprodukčné číslo.

V praxi ich sprísnenie znamená, že sa krajina môže dostať do fázy s prísnejšími opatreniami oveľa skôr. Naopak, dlhšie bude trvať prechod do menej prísnej fázy. Zlepšenie situácie totiž bude musieť trvať namiesto pôvodných 10 až 13 dní.

Jednotlivé fázy COVID automatu Fáza sa určí na základe priemeru skóre jednotlivých indikátorov. Skóre každého indikátoru sa stanoví podľa hraničných hodnôt. 4. stupeň varovania = čierna fáza – skóre 7 3. stupeň varovania = bordová – skóre 6 2. stupeň varovania = červená – skóre 5 1. stupeň varovania = ružová – skóre 4 2. stupeň ostražitosti = oranžová – skóre 3 1. stupeň ostražitosti = žltá – skóre 2 Monitoring = zelená – skóre 1 Vypnuté = sivá – skóre 0

Núdzový stav by však mal ostať v platnosti až do 20. marca, pokiaľ ho svojim rozhodnutím potvrdí parlament. To znamená zákaz vychádzania a ďalšie obmedzenia, ktoré zavádza automat. Medzi ne patrí povinný home office pre všetkých zamestnancov, u ktorých je to možné.

Obmedzenia a výnimky v čiernych okresoch