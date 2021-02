Koronavírus: Testovanie pre COVID automat pokračuje, mestá pripravujú odberné miesta (online)

Situácia v súvislosti s koronavírusom je na Slovensku stále vážna. Po plošnom testovaní sa vo väčšine okresov síce zlepšila, ale ako upozornil minister zdravotníctva Marek Krajčí, je to oveľa menej, ako predpokladali.

Počas jesenného celoplošného testovania sa infekčnosť zrazila o 58 percent, po testovaní v Nitre sa to podarilo o približne 50 percent. Podľa Krajčího ide o veľmi závažné informácie, ktoré pravdepodobne hovoria o tom, že v regiónoch je oveľa väčšia prevaha nebezpečnejšej britskej mutácie koronavírusu.

Najvážnejšia situácia je v okresoch Partizánske, Šaľa, Zlaté Moravce, Revúca, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Trnava a Žiar nad Hronom. Tretí stupeň varovania má 41 okresov, druhý stupeň 20 okresov a prvý stupeň má len okres Veľký Krtíš, kde je situácia aktuálne najlepšia.

Zatiaľ veľmi neklesajú ani počty hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. Slovenské nemocnice však podľa Krajčího enormný nával pacientov zatiaľ zvládajú. Situácia v nemocniciach v severných regiónoch Slovenska je oveľa lepšia ako v južných. V porovnaní s koncom minulého roka sa tak situácia otočila.

Vážne je to aj v Bratislave, kde len v stredu pribudlo 35 nových hospitalizovaných pacientov. Univerzitná nemocnica Bratislava má aktuálne viac ako 400 pacientov s ochorením COVID-19, niektorých museli začať prevážať do iných nemocníc.

Od 8. februára sa spustí COVID automat, ktorý v stredu s miernymi úpravami schválila vláda. V čiernej a bordovej zóne bude potrebný negatívny test na COVID-19, aby mohol človek chodiť do zamestnania. Test bude vždy platiť na sedem dní a po uplynutí tejto doby bude potrebné urobiť test opäť. Naďalej bude platiť aj zákaz vychádzania a predĺži sa aj núdzový stav.

V porovnaní s januárovým testovaním tak bude vykonávať odbery približne polovica testovacích tímov. „Odberné miesta sú umiestnené predovšetkým v základných školách a v kultúrnych domoch. Možnosť absolvovať test bude v sobotu a v nedeľu od 8:00 do 20:00 s dvoma prestávkami pre testovacie tímy, a to od 12:00 do 12:45 a od 17:00 do 17:45,“ uviedol Miškovčík.

Respirátory budú zabalené v obálke s priloženým sprievodným lístkom. Aktuálne sa pracuje na príprave jednotlivých obálok, ktoré sa začnú roznášať v priebehu budúceho týždňa. „Pre zamestnancov mestského úradu sme zabezpečili rúška a respirátory typu FFP2 v počte 200 kusov. Sú tiež určené pre pracovníkov prvého kontaktu, a to Komunitného centra na Podskalke, terénnych sociálnych pracovníkov, príslušníkov mestskej polície a miestnu občiansku poriadkovú službu. Nezabudli sme ani na opatrovateľky, pre ktorých sú pripravené rúška s nanotechnolo­gickou výstelkou. Čo je potešujúce, rúška ušil slovenský výrobca, ktorý má v prevádzku v Humennom, doplnil Meričko s tým, že mesto kúpilo respirátory ešte predtým, ako premiér avizoval ich kúpu do konca apríla bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Ako informovala Veronika Lattová z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, počas nadchádzajúceho víkendu budú k dispozícii odberové miesta nachádzajúce sa v areáloch Základnej školy (ZŠ) SNP 1, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Pugačevova, Centra voľného času Dúha a Komunitného centra Podskalka. „K dispozícii je rezervačný systém, prostredníctvom ktorého je možné objednať sa na konkrétny čas a odberové miesto,“ informovala Lattová. Testovať budú od 7:00 do 19:00 s prestávkami od 12:00 do 12:45 a od 17:00 do 17:30. Počas predchádzajúcich víkendov boli na testovanie k dispozícii aj odberového miesta iných prevádzkovateľov, či tak bude aj počas tohto víkendu, samospráva zatiaľ neavizovala.

Zvolen

9:04 Testovanie zorganizujú vo Zvolene naposledy, pretože podľa primátorky Lenky Balkovičovej pohár trpezlivosti dávno pretiekol. Predstavitelia vlády avizujú pre otváranie škôl testovanie, pritom samospráva nemá uznesenie, manuál, nemá sa o čo oprieť a vláda navyše na jej plecia hodila aj zodpovednosť za otvorenie škôl a škôlok. Ako uvádza ďalej primátorka na sociálnej sieti, urobia tak pre deti a pre ich rodičov.

„A tak teda naposledy, urobíme to. Urobíme to kvôli našim deťom, ktoré tak veľmi túžia byť zase v kruhu svojich spolužiakov a kamarátov. A urobíme to aj kvôli rodičom, ktorí už majú dosť práce na dva úväzky – jedného v zamestnaní, druhého doma pri svojich deťoch. No urobíme to naposledy a len v tej miere, v akej budú ešte vôbec ochotní nám pomôcť naši zdravotníci,“ konštatuje Balkovičová s tým, že ich drží už len zodpovednosť voči ľuďom, v tejto chvíli predovšetkým voči najmenším Zvolenčanom a ich rodičom.

Podľa primátorky je len vo Zvolene pripravených minimálne sedem prevádzkovateľov mobilných odberových miest, ktorí už mohli robiť odbery pre záujemcov. „Ktokoľvek by chcel a potreboval, mohol by sa ísť dať otestovať – priebežne, kedykoľvek počas dňa. Nemusel by čakať, kým my zorganizujeme víkendové testovanie. Prečo to nejde? Pretože ich zmluvy už niekoľko dní ležia na úradníckom stole kdesi na ministerstve zdravotníctva,“ popisuje situáciu s testovaním v meste Balkovičová.

Vo Zvolene sa počas posledného víkendu konal opakovaný celoplošný skríning, pričom mesto predpokladalo, že sa mu vyhne. V okresnom meste bola v prvom kole testovania pozitivita 0,7 percenta, ale výsledná hodnota bola nakoniec 1,04 percenta a testovanie museli zopakovať. Podľa samosprávy to bolo neoprávnené a k číslam sa primátorka chce ešte v budúcnosti vrátiť.