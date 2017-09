Odborníci vyzývajú na konzumáciu mäsa z kengury, sú premnožené

CANBERRA 12. septembra (WebNoviny.sk) – Austrálski statkári a ekológovia vyzývajú tamojších obyvateľov k väčšej konzumácii kengurieho mäsa, informuje spravodajský portál BBC.

Dôvodom je premnoženie populácie kengúr v divočine, ktorá v roku 2016 dosiahla takmer 45 miliónov jedincov. To je takmer dvojnásobok celkového počtu tamojších obyvateľov.

Prísne predpisy

V roku 2010 v Austrálii žilo 27 miliónov kengúr, prudký nárast v ich populácii odborníci pripisujú daždivému počasiu, ktoré pre ne zabezpečilo dostatok potravy. Mnohí sa však obávajú, že ak počas leta nastanú obdobia sucha, milióny z nich môžu umrieť hladom.

V krajine platia prísne predpisy týkajúce sa humánneho zabíjania zvierat. Každý austrálsky štát má stanovené kvóty na streľbu zveri za komerčným účelom ako aj na odstreľovanie premnoženej zveri, ktoré sú založené na úrovniach udržateľnosti ich populácie.

Stanovené kvóty na streľbu

Podľa miestnych médií však väčšina komerčne dostupných licencií na odstrel kengúr zostáva z dôvodu nízkych obchodných cien a nízkemu dopytu nevyužitých. Odstrel kengúr okrem toho každoročne vyvoláva vlnu kontroverzie, pretože podľa oponentov takejto formy redukcie populácie, neexistuje dôkaz, že znižovanie počtu týchto zvierat pomôže životnému prostrediu.

Telá zastrelených kengúr sa dajú použiť pre ich kožu, ktorú obchodníci ďalej predávajú a vyvážajú. Ich mäsom sa však v mnohých prípadoch plytvá, pretože je po ňom malý dopyt, informuje ministerstvo životného prostredia.

Pre Austrálčanov je konzumácia kengurieho mäsa stále stigmou, keďže je ich národným zvieraťom. Niektorí obyvatelia ju skôr vnímajú ako novinku pre turistov, ktorí chcú ochutnať mäso zvierat, akými sú emu či krokodíl.

Mäso obsahuje menej tuku

Zástancovia konzumácie mäsa kengúr však tvrdia, že obsahuje menej tuku, pretože tento druh zvieraťa produkuje menej metánu ako hospodárske zvieratá, a tak sú viac priateľské k životnému prostrediu.

Podľa profesora Davida Patona z univerzity v Adelaide by ľudia mali podporovať odstreľovanie kengúr, aby ochránili časti ekológie krajiny a zabránili zvieratám v jej „rozklade“. „Kengury nie sú vinné z toho, že ich je veľa.

Pravdepodobne sme len my boli príliš zdržanliví na to, aby sme na ne vzali palicu a dostali ich zo systému skôr, aby sme zamedzili vzniku škôd,“ uviedol v rozhovore pre televíziu ABC. „Ak budeme odstreľovať tieto zvieratá, budeme to robiť humánne, ale mali by sme tiež myslieť na to, na čo ich použijeme, keď ich zabijeme,“ dodal.