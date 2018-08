Odvetný zápas predkola Ligy majstrov Spartak Trnava – CZ Belehrad je už vypredaný

TRNAVA 9. augusta (WebNoviny.sk) – Pred zaplnenými tribúnami nastúpia futbalisti Spartaka Trnava proti Crvenej zvezde Belehrad v domácej odvete 3. predkola Ligy majstrov (LM) 2018/2019. Zápas, ktorý sa uskutoční v utorok 14. augusta od 20.30 h (aj v priamom televíznom prenose RTVS) na Štadióne Antona Malatinského – City Arene, je už od stredy vypredaný. Informuje o tom oficiálna internetová stránka trnavského klubu.

Predajná horúčka

Hráči úradujúceho slovenského futbalového šampióna remizovali vo štvrtkovom prvom vzájomnom dueli na horúcej belehradskej pôde 1:1 a majú reálnu šancu vybojovať si v budúcotýždňovej domácej odvete cez favorizovanú Crvenu zvezdu postup do play-off LM 2018/2019.

Klubový web Spartaka informuje, že ešte hodinu pred úvodným duelom v Belehrade sa na odvetu predalo 6000 lístkov. Tie boli k dispozícii už od minulého týždňa, predajná horúčka sa však spustila až po spomenutom úspešnom vystúpení „andelov“ v metropole Srbska.

„Od 2. augusta si mohli fanúšikovia kúpiť vstupenky 24 hodín denne. Času bolo teda pre každého dostatok. Všetko sa však poriadne rozbehlo až po našej remíze v Belehrade. Žiaľ, štadión nevieme kapacitne nafúknuť. Nemáme k dispozícii už ani jeden lístok. Akékoľvek ďalšie požiadavky na klub sú zbytočné, skutočne nevieme vyhovieť už ani jednej. Veríme tomu, že každý jeden náš fanúšik, ktorý chodí pravidelne na Spartak, má lístok doma,“ povedal PR a event manažér FC Spartak Trnava Marek Ondrejka.

Ešte navýšiť maximum

Obsadenosť sektorov na trnavskom štadióne bude rovnaká ako pri zápase 2. predkola Ligy majstrov s poľskou Legiou Varšava.

„Klub z Belehradu dostal 1500 lístkov do hosťujúceho sektora, Spartak je pripravený na požiadanie počet ešte navýšiť na maximum. Srbskí fanúšikovia žijúci na Slovensku a v okolí Trnavy majú možnosť dostať sa na futbal, iba ak požiadajú klub Crvenej zvezdy o lístky. Do iných sektorov im vstup nebude umožnený. V prípade, ak sa im nejakým spôsobom podarilo zabezpečiť lístok na iné miesto na štadióne, upozorňujeme, že pri kontrolách (preukaz totožnosti) budú premiestnení do sektoru hostí,“ dopĺňa informácia na webe trnavského klubu.