Odvolávanie Mikulca z postu ministra vnútra sa odkladá, mimoriadna schôdza bude až v piatok

Parlament začne rokovať o odvolaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie v piatok 18. februára od 09:00. Po rokovaní poslaneckého grémia to oznámil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Pôvodne sa mala začať mimoriadna schôdza o Mikulcovi v štvrtok o 14:00.

Odvolávanie Mikulca iniciovali strany Smer-sociálna demokracia a Hlas-sociálna demokracia ako aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu.

Plán postupu parlamentu zmenila situácia pri hlasovaní o sérii zákonov o súdnej mape. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) otvorila už uzatvorenú rozpravu. Urobila tak po vyjadrení šéfa Sme rodina Kollára, že jeho hnutie nepodporí zákony o zriadení mestských súdov v Bratislave a v Košiciach a ani zákon o sídlach a obvodoch krajských súdov.

V parlamente bude v štvrtok popoludní pokračovať rozprava k súdnej mape. Ak ju poslanci stihnú do 17:00, respektíve do 19:00 ukončiť, malo by sa o zákonoch súdnej mapy ešte hlasovať.