OĽaNO si vraj rezervovalo Námestie SNP počas osláv Novembra ’89 preto, aby ho nezneužili extrémisti

Pred tridsiatimi rokmi sme si vybojovali slobodu a demokraciu. Od revolúcie začala platiť demokracia a demokracia platí aj v prípade rezervácie miesta pri verejnom zhromaždení.

Na utorkovom brífingu to uviedol predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič.

„V prípade rezervácie miesta na zhromaždenie platí zákon, že ten, kto chce, si môže urobiť rezerváciu najskôr šesť mesiacov pred daným termínom. Keď to oznámi, na tom priestranstve zhromaždenie urobiť môže, a to sme urobili pred dvomi mesiacmi. Vtedy to bolo šesť mesiacov od výročia,“ vysvetlil Matovič s tým, že rezerváciou Námestia SNP chceli zabrániť tomu, aby November ’89 zneužili extrémisti. Považovali to za občiansku povinnosť.