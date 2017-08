Danko chce ututlať 600-miliónový škandál s eurofondmi, hnutie OĽaNO je pripravené vymeniť vládu

BRATISLAVA 8. augusta (WebNoviny.sk) – Je pravda, že s takýmito neustálymi malichernými škriepkami a neustálymi škandálmi, ako to predvádza súčasná koalícia, by iné politické strany vládnuť asi nedokázali.

Povedala to na dnešnej tlačovej besede poslankyňa NR SR za hnutie OĽaNO-NOVA Veronika Remišová na margo vyhlásenia predsedu koaličného Mosta-Híd Bélu Bugára, že táto vláda nemá alternatívu.

Sú pripravení vymeniť súčasnú koalíciu

„Bez ohľadu na to, či sa súčasná koalícia bude potácať od krízy ku kríze ešte rok alebo dva, verím, že ľudia sa vo voľbách rozhodnú, že chcú lepšie spravované Slovensko, že chcú zodpovedných politikov, ktorí nebudú kradnúť. Za hnutie OĽaNO môžem zodpovedne vyhlásiť, že sme pripravení súčasnú vládnu koalíciu vymeniť a robiť veci spravodlivo a čestne,” povedala Remišová.

Podľa nej je obdobie vládnutia tejto koalície obdobím neustálej nestability a vzájomných škriepok. Je to preto, že strany koalície nespájajú žiadne spoločné hodnoty, len spoločný biznis model, ktorým je vysávať zo štátu naše spoločné peniaze. “Vidíme to aj na tomto škandále s rozdeľovaním eurofondov na vedu a výskum,” povedala s tým, že Slovenská národná strana chcela pokútnym spôsobom rozdeliť viac ako pol miliardy eur rôznym čudným firmám a obrať tak vzdelávanie o veľkú časť investícií do našej budúcnosti. Za krízu si podľa Remišovej môžu koaliční partneri sami. „Ako vidíme, dôvodom súčasnej koaličnej krízy nie sú problémy Slovenska, nie sú programové spory. Dôvodom vládnej krízy je snaha ututlať 600-miliónový škandál Andreja Danka s eurofondmi,” vyhlásila.

Odpútanie pozornosti od škandálu

Remišová dodala, že SNS tvrdí, že informácie o škandále na ministerstve školstva jej osobne dali Ficovi poradcovia. „Už len čakám, kedy Andrej Danko začne tvrdiť, že sa Igor Matovič tajne schádza s pánom Ficom v Trnave pri víne a radia sa, čo zlé ešte SNS spravia. Andrej Danko sa darmo snaží odpútať pozornosť od svojho škandálu. Škandálnu eurofondovú výzvu vypísal v máji 2016 minister Plavčan. Kritériá hodnotenia projektov ministerstvo zmenilo za pána Plavčana. Hodnotiteľov na jednotlivé projekty vyberali úradníci pána Plavčana, ktorý vymenoval aj šéfa zodpovedného oddelenia, teda agentúry. Škandál rozdeľovania 600 miliónov eur na vedu a výskum je škandálom Andreja Danka, toho sa pán Danko nezbaví,” uzavrela.

Poslanec NR SR za hnutie OĽaNO-NOVA Gábor Grendel sa dnes pýtal, prečo nemá táto vláda alternatívu. „Je silná a stabilná? Funguje harmonicky? Má táto koalícia odborníkov na ministerstvách?” opýtal sa a dodal, že jediná vec, v ktorej je nenahraditeľná, je tolerovanie si vzájomných škandálov. Podľa poslanca Eduarda Hegera je potrebná generačná a mentálna výmena politikov. „Títo politici sú starí, opotrebovaní a vyhorení. Títo ľudia nám nemajú čo dať a nemajú víziu,” povedal.