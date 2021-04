Opozícia plánuje v parlamente pokúšať „obra na hlinených nohách“

Počas mesačnej koaličnej krízy opozícia nepodnikla zásadnejší krok proti rozpadajúcej sa vláde Igora Matoviča (OĽaNO). Obmedzila sa na tlačové konferencie. Teraz mení najpočetnejší opozičný klub Smer-SD s jeho lídrom Robertom Ficom taktiku a chystá mimoriadne schôdze parlamentu.

Deje sa tak v čase, keď sa situácia upokojila a nanovo sa stabilizovali pomery vo vláde. Koaličné zoskupenie tak môže v oveľa komfortnejšom prostredí reagovať na opozičné kroky. Jasná zhoda, či by sa vôbec mala odvolávať vláda Eduarda Hegera (OĽaNO), ktorá ešte len požiada o dôveru v parlamente, pritom nepanuje ani v samotnej opozícii.

Smer chce už na budúci týždeň predložiť návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej sa má hovoriť o zodpovednosti za obete ochorenia COVID-19. Ak vládna väčšina program schôdze neschváli, tak nebude.

V tom prípade mieni Smer predložiť ďalší návrh na zvolanie schôdze s cieľom vysloviť nedôveru Hegerovej vláde. Táto schôdza by sa však podľa rokovacieho poriadku parlamentu už uskutočniť musela a žiadny vplyv by na to nemal ani nesúhlas koaličnej väčšiny.

V čase krízy nechceli poskytnúť tmel

Podpredseda Smeru Ľuboš Blaha na otázku portálu Webnoviny.sk, aký zmysel by malo teraz odvolávanie vlády, keď sa koalícia skonsolidovala a prečo opozícia skôr nevyužila možnosť povaliť vládu, odpovedal, že počas krízy by to koalíciu stmelilo.

„Išlo o ich vnútorný problém a boj proti opozícii by ich dal dokopy. Nemalo zmysel im takto pomáhať. V prípade aktuálnej mimoriadnej schôdze nám ide o diskusiu o Covide, čo je pri zlyhaniach vlády úplne prirodzená požiadavka opozície,“ vysvetlil.

Podľa Blahu odvolávanie vlády by prišlo do úvahy iba, ak by koalícia zamietla schôdzu o koronavíruse. „Nejde o primárny cieľ, keďže majú pohodlnú väčšinu. Ide nám o diskusiu o opatreniach,“ doplnil.

Pellegriniho vlastný prístup k vláde