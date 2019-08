Opozícia reaguje na komunikáciu Mariana K., Matovič neverí v údajne náhodné stretnutie s Bugárom

Béla Bugár je Robert Fico, len v maďarskej verzii. Človek schopný pre vlastný prospech urobiť čokoľvek. Uvádza to na Facebooku líder hnutia OĽaNO Igor Matovič v reakcii na medializované informácie o stretnutí Bugára s Marianom K. na Maldivách.

Nemá právo zostať v politike

„Človek, ktorý nemá absolútne žiadne právo zostať naďalej v politike a kázať o morálke. Človek, ktorý by mal byť rovnako vyšetrovaný ako jeho diskusný partner v exotike,“ napísal Matovič na adresu Bugára.

Matovič ďalej uviedol, že Bugárovi neveril „neuveriteľnú náhodu“, že sa stretol akurát s objednávateľom vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

„Že to bolo akurát na druhej strane sveta, že to bolo akurát na jednom zo stoviek Maldivských ostrovov, že to bolo akurát v jednom z tisíciek maldivských hotelov, že to bolo akurát týždeň po vražde, že to bolo akurát s človekom, ktorému najviac záležalo na tom, aby mafia mohla vládnuť ďalej,“ dodal Matovič.

Priamy účastník zahladzovania škôd

Ak sa potvrdí pravosť prepisu Kočnerovej komunikácie, tak podľa hnutia Sme rodina je to len ďalší dôkaz o tom, kde všade má chápadlá štátna mafia. Reagovali tak pre agentúru SITA z tlačového oddelenia hnutia Borisa Kollára.

Predseda Mosta-Híd a podpredseda NR SR Béla Bugár je priamym účastníkom zahladzovania škôd smeráckej vlády po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Myslí si to líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík, ktorý to uviedol na Facebooku.

„Zatiaľ čo celé Slovensko smútilo a protestovalo, Béla Bugár sa v exotike dohadoval s Kočnerom, ako oblafnúť občanov a nevyhovieť ich volaniu. Béla, hnus!“ napísal Sulík.

Podľa medializovaných informácií sa Béla Bugár krátko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej stretol na Maldivách s Marianom K. Keď sa to prevalilo, podľa portálu tvrdil, že sa len pozdravili.