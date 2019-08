Oslavy 75. výročia SNP sa začnú preletom leteckej techniky, s príhovormi vystúpia aj Čaputová a Pellegrini (foto)

Hlavná časť osláv 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) sa začne vo štvrtok 29. augusta o 10:00 preletom leteckej techniky Ozbrojených síl SR a pietnym kladením vencov.

Dopoludnie vyplnia príhovory najvyšších štátnych predstaviteľov spolu s organizátormi a partnermi podujatia. V areáli Pamätníka SNP nájdu návštevníci aj dobový vojenský tábor a historickú vojenskú techniku. Diaľkovo riadené modely historickej vojenskej techniky uvidia návštevníci aj v dynamických ukážkach.

V záhrade Chavivy Reik v areáli Múzea SNP sa o 14:00 uskutoční vernisáž výstavy Rómovia v odboji. Po 14. hodine bude expozícia Múzea SNP otvorená pre verejnosť bezplatne.

Slávnostná vojenská prehliadka

Novinkou je slávnostná vojenská prehliadka od 15:00 do 16:30, na ktorej sa predstaví 1 500 vojakov rozdelených do vyše 35 celkov. Na prehliadke má byť viac ako 200 kusov vojenskej techniky vrátane 15 kusov leteckej techniky. Večer od 20:00 pripravili organizátori galaprogram so slovenskými interpretmi a umeleckými súbormi.

Areál pod Pamätníkom SNP, kde sa vo štvrtok oslavy konajú, je pre návštevníkov prístupný cez bezpečnostné rampy od ranných hodín. Novinkou tohtoročných osláv je multimediálna výstava o SNP, spomínaná slávnostná vojenská prehliadka a večerný galaprogram. K dispozícii záujemcom je mobilná pošta s poštovou známkou k 75. výročiu SNP.

Jazda cyklistickej eskadróny

Sprievodné programy osláv sa začali už v stredu 28. augusta na poludnie, keď odštartovala jazda cyklistickej eskadróny zo Zvolena do Banskej Bystrice. Vojaci v dobových uniformách v sprievode historických vozidiel prešli cez okolité obce a jazdu ukončili pri Pamätníku SNP.

Presne o 12. hodine sa začal aj predaj tretej série nulovej eurobankovky Múzea SNP s motívom lietadla LI2, ktoré stojí pri pamätníku SNP.

V pietnej sieni Múzea SNP o 17:00 symbolicky uložili do špeciálnej urny telesné pozostatky neznámeho vojaka, účastníka SNP. O 18:00 sa začal slávnostný koncert v Štátnej opere, na ktorom odovzdali ceny Múzea SNP podporovateľom múzea.

Obmedzenia v doprave

Oslavy 75. výročia SNP v Banskej Bystrici sú sprevádzané aj dopravnými obmedzeniami, v rámci ktorých je vo štvrtok do 22:00 zatvorená cesta I/66. V centre mesta je obmedzené parkovanie a do niektorých ulíc je zákaz vjazdu.

Obmedzenia sa týkajú aj mestskej hromadnej dopravy (MHD), pričom na linkách dotknutých uzáverou cesty I/66 funguje kyvadlová doprava bez cestovných poriadkov. Všetky úpravy sú komunikované na webstránke dopravcov aj na stránke mesta.

Oslavy 75. výročia SNP v meste v Banskej Bystrici organizuje Úrad vlády SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo obrany SR, mesto Banská Bystrica a Múzeum SNP. Celkový rozpočet osláv je podľa ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) 3 148 000 eur. Viac ako tretina financií spojených s oslavami išla na rekonštrukčné práce v Múzeu SNP a jeho pobočkách.