Pálffy sa stal členom Výkonného výboru SZĽH na poslednú chvíľu, chce byť v opozícii aj koalícii

Bývalý reprezentačný útočník Žigmund Pálffy v stredu len na poslednú chvíľu prenikol do Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH). Kongres ho v tajnom hlasovaní uprednostnil pred skúseným funkcionárom Dušanom Mrázom. Skalický rodák po zvolení neskrýval radosť a priznal, že ho celodenné zasadnutie vyčerpalo.

„Bol som nervózny, som aj celý spotený a unavený. Bolo to tesné, ale som rád, že som dostal dôveru. Verím, že výkonný výbor získa v nasledujúcom období väčšiu serióznosť. Rovnako dúfam, že celý slovenský hokej nebude stáť iba na niekoľkých ľuďoch, ale nastane komunikácia na úrovni reprezentácií a klubov,“ povedal Pálffy novinárom.

Majster sveta z Göteborgu sa stretne vo VV SZĽH s viacerými bývalými spoluhráčmi. Počas kariéry nastupoval po boku nového zväzového prezidenta Miroslava Šatana, ale aj Michala Handzuša, Miroslava Lipovského a Jozefa Stümpela. „Teším sa, že opäť budeme spolu v jednom tíme. Spolupráca bude prebiehať na dobrej úrovni,“ pokračoval Pálffy, ktorý už po májovom vstupe do Siene slávy IIHF avizoval, že nie vo všetkom súhlasí so Šatanom. „Už mi to aj chalani hovorili, že budem opozícia, ale chcem byť aj v koalícii. Jednoducho, za dobré veci budem hlasovať a za zlé nie,“ pragmaticky vysvetlil.

Pálffy naznačil jeho prvé kroky

Pálffy krátko po zvolení naznačil, aké budú jeho prvé kroky v novej funkcii. „Chcem sa predovšetkým zamerať na prácu s reprezentačnými trénermi v mládežníckych kategóriách. Chcem, aby tréneri mali vzdelanie. Viem, že takých koučov nie je veľa, ale musíme ich nájsť. Pri mládeži musia byť takí, ktorí už niečo dosiahli v hráčskej aj trénerskej kariére. Nemôžeme trénerov len tak vyťahovať z rukáva. Mali by sme nastaviť spoločný systém, ktorý by rešpektovali všetky kluby. Na druhej strane, viem, že každý klub si chce robiť veci po svojom a my mu nemôžeme rozkazovať, takže je to náročné,“ hovoril krídelník s bohatými skúsenosťami zo zámorskej NHL.

SZĽH sa snažil zlepšiť prácu s mládežou už počas funkčného obdobia Martina Kohúta. V ostatných dvoch rokoch pomáhal hokejovému hnutiu nastaviť stratégiu rozvoja fínsky odborník Jukka Tiikkaja. 47-ročný Pálffy si však myslí, že Slováci musia ísť vlastnou cestou.

Vypracovanie vlastnej stratégie

„Viem, že Jukka prišiel na Slovensko, aby nám pomohol, ale my si potrebujeme vypracovať vlastnú stratégiu. Vždy sme boli krajina so špičkovými hokejistami. Je podstatné, aby naši hokejisti hrali v kvalitných súťažiach v elitných formáciách, pretože nám chýbajú hráči do kľúčových momentov. To sa ukázalo aj na májových MS, kde sme nezvládli závery zápasov,“ skonštatoval.

Pred prezidentom zväzu a výkonným výborom bude stáť počas letných mesiacov dôležitá úloha. Novozvolené vedenie potrebuje obsadiť pozície generálneho manažéra a hlavného trénera seniorskej reprezentácie.

Pozícia generálneho manažéra

„Budeme sa o tom rozprávať, záleží na kompromise. Na pozíciu generálneho manažéra nemáme až taký veľký výber, keďže Miro Šatan je teraz prezidentom a vypadáva z okruhu kandidátov,“ uvažoval Pálffy, ktorý si sám seba na tomto poste nevie predstaviť, a dodal: „Nemal by som na to nervy, ja by som navyše vsádzal iba na útočne ladených hráčov. Myslím si, že ostatní chalani ako Michal Handzuš majú lepší cit pre výber hokejistov, oni dokážu skombinovať defenzívu s ofenzívou.“

Predchádzajúci šéf zväzu Kohút aj jeho nástupca Šatan po domácich majstrovstvách sveta deklarovali, že by si vedeli predstaviť pokračovanie spolupráce s trénerom Craigom Ramsaym. 68-ročný Kanaďan viedol Slovensko počas ostatných dvoch sezón na troch vrcholných podujatiach. Na ZOH v Pjongčangu s tímom stroskotal v osemfinále, na MS jeho mužstvo dvakrát v rade obsadilo deviatu pozíciu, čo sa Pálffymu máli. „Jeho úspechy by sme museli hľadať. Ja ako hokejista sa pozerám vždy len na výsledok. Nie je podstatné, ako pekne hráte hokej, dôležité je skóre na konci stretnutia,“ dodal.