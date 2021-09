Pápež František dostane od župana Majerského kvet a strom lipy, daruje mu aj obraz pútnického miesta

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský odovzdá po skončení svätej liturgie v Prešove pápežovi Františkovi pripravený dar. Ako prezradil agentúre SITA, pôjde o kvet lipy, strom lipy a obraz Mariánskej hory v Levoči, odkiaľ pochádza a ktoré je jedným zo štyroch pútnických miest v Prešovskom kraji.

„Na každom jednom z týchto pútnických miest sú vysadené stromy lipy. Je to taký symbol a zvlášť symbolické bude, že dostane aj lipový čaj pre chudobných, ktorý bude môcť rozdať. Obraz pre Svätého otca bol namaľovaný z rúk hendikepovaného umelca, čo znásobuje dielo, ktoré dostane Svätý Otec,“ prezradil Majerský.

Hlavným odkazom je milosrdenstvo

Prešovský župan sa mal možnosť stretnúť s pápežom už v pondelok v Bratislave na prijatí osobností verejného a politického života. Hlavným odkazom Svätého Otca pri jeho návšteve Slovenska je podľa Majerského milosrdenstvo, ktoré spomína v každom príhovore. „Je to naozaj o odpúšťaní a dobrom srdci v pohľade voči iným,“ skonštatoval Majerský.

„Pápež František nás povzbudil slovami, že Slovensko je pohostinná krajina, čo je naozaj veľmi dobré a tu na východe zvlášť. Vidíte aj sami, že tá pohostinnosť a dobrosrdečnosť, ktorá tu je, je skvelá,“ uviedol Majerský a poďakoval všetkým organizátorom a dobrovoľníkom, ktorí podujatie v Prešove pripravili.

Výzva pre Slovensko

Spolu s predsedom PSK sa na svätej liturgii v Prešove zúčastňuje aj jeho manželka, europoslankyňa Miriam Lexmann (EĽS), podľa ktorej každý Svätý Otec, ktorého zažila, vždy odpovedal na výzvy danej doby.

„Myslím si, že tento Svätý Otec nám chce poukázať, že niekam kráčame. Sme pútnici, ktorí ideme za svojím cieľom a nás tak upriamuje do budúcnosti a to sa mi veľmi páči. Aby sme sa zamysleli nad tým, aké kroky robíme a ktoré kroky vedú k akému cieľu. To je taká výzva aj pre Slovensko,“ uviedla Lexmann.

Stred rôznych kultúr

Europoslankyňa dodala, že pápež už v pondelok poukázal aj na to, že Slovensko bolo vždy stredom rôznych kultúr, kadiaľ prechádzali ľudia s rôznymi kultúrami a rôznymi zvykmi.

„Je dobré si to uvedomiť, aby sme sa neuzatvárali do seba, ale otvárali svetu, aby sme zohrali úlohu, ktorú vo svete máme. A na to nás upozorňoval aj pápež Ján Pavol II. Vždy hovoril, že Slovensko má svoju úlohu vo svete a je dobré, aby sme si to opäť uvedomili a zamysleli sa, akú úlohu chceme vo svete opäť zohrať,“ dodala Lexmann.