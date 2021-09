Pápež František prišiel do Prešova v predstihu, pred svätou liturgiou pozdravil z papamobilu tisíce ľudí (video+foto)

Gréckokatolíckym pozdravom Sláva Isusu Christu, ale aj zvolaniami ´Radosť srdca prezrádza, Svätý Otec prichádza´ či ´Svätý Otče vitajte, požehnanie nám dajte´ privítalo zhruba 40-tisíc veriacich v Prešove pápeža Františka.

Svätý Otec dorazil do metropoly Šariša po rannom leteckom presune z Bratislavy do Košíc a následne na miesto konania utorkovej svätej liturgie na priestranstve pri Mestskej športovej hale už necelých desať minút pred plánovanou 10. hodinou. Pápež následne veriacich pozdravil a požehnal z papamobilu, ktorým prešiel pomedzi jednotlivé sektory.

Liturgia má pôvod v Antiochii

Od 10:30 Svätý Otec predsedá archijerejskej svätej liturgii pred Mestskou športovou halou v Prešove. Slávená je na plátne s ostatkami blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča. Zároveň v oltári sú vložené aj relikvie ďalších blahoslavených gréckokatolíkov – hieromučeníka Vasiľa Hopka a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku.

Svätý Otec v Prešove celebruje Božskú liturgiu Jána Zlatoústeho, ktorá je najviac používanou liturgiou v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža, ktorý pripadá práve na 14. september. Katolíci ním vyjadrujú úctu sv. Krížu, na ktorom bol umučený a zomrel Ježiš Kristus.

Ako informoval hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič, liturgia sv. Jána Zlatoústeho má svoj pôvod v Antiochii. Svätý Ján Zlatoústy ju zrevidoval v 4. storočí a postupne bola v Konštantínopole upravená do dnešnej podoby. „Slávime ju každý deň v roku okrem dní, ktoré majú trúchliaci charakter, akými sú dni Veľkého pôstu. Vtedy túto radostnú liturgiu neslávime. Desaťkrát do roka tiež namiesto nej slávime liturgiu sv. Bazila Veľkého,“ uviedol Pavlišinovič.

Liturgická farba je červená

Počas sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom, ktorý sa slávi 14. septembra, je predpísaná zdržanlivosť od mäsa. Celá liturgia je prepojená s krížom, ktorý dominuje aj liturgickému priestoru pred mestskou halou v Prešove. Liturgická farba je červená. „To, že má liturgia aj prívlastok archijerejská, znamená, že jej bude predsedať archijerej – veľkňaz, v našom prípade Svätý Otec František, hlava katolíckej cirkvi, apoštol Peter, ktorý príde povzbudiť svojich bratov a sestry vo viere,“ dodal hovorca.

Slávnostný sprievod sa začal o 10:30. Na jeho čele niesol kríž, za ním išli diakoni s kadidelnicami, kňazi, preláti pápežského sprievodu, košickí a bratislavskí vladykovia. Po nich nasledovala asistencia, ktorá drží v rukách trikirion a dikirion – svietniky, ktorými archijerej požehnáva na štyri svetové strany, zvolávajúc Božie požehnanie.

Za nimi išiel v sprievode prešovský arcibiskup metropolita Ján a Svätý Otec František spolu so svojimi ceremoniármi. Po príchode k oltáru si ho Svätý Otec uctil bozkom a odišiel na svoje miesto – hornoje sidališče – kráľovský trón, z ktorého bude požehnávať prítomný ľud.

Atmosféra v priestore pred Mestskou športovou halou v Prešove, kde bude celebrovať pápež František archijerejskú svätú liturgiu. Prešov, 14. september 2021. Foto: SITA/Viktor Zamborský

V látke sú zašité čiastočky Gojdiča

Ďalšou časťou svätej liturgie je liturgia katechumenov, počas ktorej boli prednášané viaceré krátke prosby v ekténiach. Sú to striedavé modlitby diakona a ľudu, počas ktorých Svätý Otec pristupuje k tetrapódu, miestu pred hlavným oltárom, kde je k úcte vyložený svätý kríž, ako je zvykom gréckokatolíkov pri sviatku Povýšenia čestného kríža. Následne sa prednášajú čítania z Nového zákona a homília so Svätým Otcom.

Do ďalšej časti slávenia, ktorou je liturgia veriacich, sa vstupovalo cherubínskou piesňou. Nasledovalo prenesenie darov zo žertveníka na oltár, kde bol umiestený antimenzion, plátno s vyobrazením snímania Ježiša Krista z kríža a jeho ukladanie do hrobu, so všitými relikviami prešovských mučeníkov.

„V látke sú zašité čiastočky, ostatky Petra Pavla Gojdiča. Bude položená pod vrchnou plachtou a na týchto ostatkoch sa bude sláviť svätá liturgia. Súčasťou oltárnej konštrukcie, v zásuvke, budú inštalované ostatky blaženého Vasiľa Hopka, pomocného prešovského biskupa a blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, rehoľného kňaza redemptoristov,“ povedal Pavlišinovič. Pri svätej liturgii bola použitá aj čaša a diskos, na ktorých slávil sväté liturgie blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič.

Klokočovskej Bohorodičke odovzdá korunky

Pred modlitbou Otče náš odzneli prosby v rôznych jazykoch, a to cirkevnoslovanskom, rusínskom, maďarskom, rómskom a ukrajinskom. „Je to obraz toho, že cirkev pozostáva z mnohých národov a národností, ktoré sa spoločne modlia,“ vysvetlil Pavlišinovič. Po modlitbe nasledovalo sväté prijímanie, pričom ako prvý prijímal eucharistiu Svätý Otec František. Nasledovali biskupi, kňazi, diakoni a následne sa podávala eucharistia zhromaždenému ľudu.

Na záver svätej liturgie udelil Svätý Otec František záverečné požehnanie a vykonal prepustenie. Celá slávnosť bola zakončená slávnostným sprievodom, pred ktorého začiatkom Svätý Otec ešte podišiel k ikone Klokočovskej Bohorodičky, kde sa krátko pomodlil a odovzdal nové korunky pripravené na túto slávnosť, ktoré už pred pár týždňami požehnal vo Vatikáne.

Pápež František prichádza pred Mestskú športovú halu v Prešove, kde bude celebrovať archijerejskú svätú liturgiu. Prešov, 14. september 2021. Foto: SITA/AP.

Pápež František prichádza pred Mestskú športovú halu v Prešove, kde bude celebrovať archijerejskú svätú liturgiu. Prešov, 14. september 2021. Foto: SITA/AP.

Kalichy prichystané na archijerejskú svätú liturgiu, ktorú bude celebrovať pápež František. Prešov, 14. september 2021. Foto: SITA/AP.