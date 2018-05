Do parlamentu by išlo osem strán. V prvej trojke sú Smer-SD, SaS a kotlebovci

BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu predbehla v preferenciách Slovenskú národnú stranu (SNS) a skončila na treťom mieste. ĽSNS by volilo 10,4 percenta Slovákov, čo predstavuje 18 poslaneckých mandátov.

SNS by získala 10,1 percenta hlasov, čo je 17 poslancov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý uskutočnila agentúra AKO v dňoch 16. až 21. mája formou telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1 000 respondentov.

Otázka znela: Ak by sa tento víkend konali voľby do NR SR, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Strany opýtaným čítali v náhodnom poradí.

Najviac, 21,5 percenta hlasov by dostala strana Smer-SD, mala by 36 poslancov. Nasledujú strany Sloboda a Solidarita (SaS) so 16,7 percenta (28 mandátov), ĽSNS a SNS. Hnutie OĽANO-NOVA a Sme rodina-Boris Kollár by obe volilo 9,1 percenta respondentov, čo predstavuje 15 poslaneckých mandátov pre každú.

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) má podporu 6,7 percenta voličov, čo je 11 poslancov. Do parlamentu by sa ešte dostala aj vládna strana Most-Híd s 5,6 percenta hlasov (10 poslancov).