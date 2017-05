Video: Pastrňák si bol pozrieť Eiffelovku, pripomenula mu spoluhráča Cháru. Nie je ale taká vysoká, tvrdí

PARÍŽ 11. mája (WebNoviny.sk) – Český tím mal na majstrovstvách sveta v hokeji v utorok a v stredu voľno. Hokejisti si mohli spraviť voľný program a kroky väčšiny viedli ku klenotu Paríža Eiffelovej veži. K najväčšej atrakcii sa v stredu dostal aj útočník Bostonu Bruins David Pastrňák.

Spoluhráč Zdena Cháru si práve pri Eiffelovke spomenul na svojho slovenského tímového kolegu. Na sociálnej sieti twitter zverejnilo konto “medveďov” video, v ktorom Pastrňák opisuje svoj výlet. Z úst 20-ročného útočníka o Chárovi okrem iného zaznelo aj: “Eiffelovka je veľmi vysoká, skoro ako Big Zee. Ale len skoro, Big Zee je vyšší,” zasmial sa do kamery rodák z Havířova.

Česi aktuálne figurujú s piatimi bodmi na šiestom mieste parížskej B-skupiny. Svoje zatiaľ nelichotivé postavenie si však môžu zlepšiť už vo štvrtok, keď ich od 16.15 h čaká papierovo ľahký súper z Nórska.

.@pastrnak96 kicks off weekly Bruins Summer Selfie series from Eiffel Tower.

“It’s almost high like Zee. Just almost – Zee is bigger haha.” pic.twitter.com/zgyeHhEbvS

— Boston Bruins (@NHLBruins) 10. mája 2017