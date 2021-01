Pavol Rusko ako výstraha. Najskôr úspešný podnikateľ, ktorý sa časom zaplietol s politikou

Niekdajší mediálny magnát Pavol Rusko vymenil slobodu a predtým pobyt na nej s monitorovacím náramkom za múry väzenia. Pobudne v ňom 19 rokov spolu s podnikateľom Marianom Kočnerom za falšovanie zmeniek TV Markíza.

Ruskov osud zrejme mohol byť iný, keby sa neupol na politiku. Aktívne do nej vstúpil v roku 2001. Dlho v nej neprežil. Len do roku 2006. Ešte počas krátkej politickej kariéry už len klesal k zemi.

Stal sa príkladom úspešného podnikateľa v špecifickej oblasti médií, ktorý sa rozhodol pre politickú kariéru. V nej sa neudržal a ani v podnikaní už následne nevynikol. Skôr naopak.

Senát Najvyššieho súdu SR tento týždeň potvrdil pre Ruska a Kočnera tresty, ktoré obidvom vymeral ešte vlani vo februári Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Kauza sa týkala zmeniek v hodnote 69 miliónov eur, ktorých vyplatenia sa na súde domáhal Kočner.

Keďže Rusko peniaze nemal, platiť mal americký akcionár CME. Súd sa uznal argumenty, že zmenky sú sfalšované a nepochádzajú z roku 2000.

Aké možnosti má Rusko s Kočnerom

Pavol Rusko bude môcť požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu po troch štvrtinách odpykania trestu, teda po vyše 14 rokoch. Malo by sa tak stať v roku 2035. Bude mať vtedy 72 rokov. Keďže Kočner je vo väzbe viac ako dva roky, a tá sa mu započítava do dĺžky trestu, tak by mal byť na slobode skôr ako Rusko.

Advokát odsúdených Marek Para po právoplatnom rozsudku avizoval, že podá dovolanie. Ak ani to nedopadne v prospech odsúdených, môžu ísť so sťažnosťou na Ústavný súd SR. Ak ani tam neuspejú, poslednou možnosťou je obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP).

Para zatiaľ nepovedal, čo bude predmetom dovolania. Naznačoval však, že proces nebol spravodlivý a ako strana sporu boli jeho klienti znevýhodňovaní.

Advokát zatiaľ neuviedol, kedy dovolanie podá. Môže tak urobiť do troch rokov od doručenia rozhodnutia Najvyššieho súdu SR. Dovolanie dostane na stôl päťčlenný senát Najvyššieho súdu SR.

Zvrátenie verdiktu je asi viac ako otázne