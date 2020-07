Pellegrini chce vyťažiť zo situácie a Fico zastaviť pád preferencií, hodnotí politológ snahu odvolať Matoviča

Politológa Grigorija Mesežnikova neprekvapuje, že opozícia chce v parlamente odvolávať Igora Matoviča (OĽaNO) z postu premiéra pre kauzu jeho diplomovky, ale v podobnej veci nepodala návrh na odvolanie Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie predsedu parlamentu. Politológ si myslí, že proces odvolávania premiéra v parlamente Matovičovi pomôže.

„Pre opozíciu je Matovič oveľa väčším nepriateľom. Matovič je nezmieriteľný voči opozícii, zatiaľ čo Kollár sa zahráva s opozíciou a paberkuje. Snaží sa získavať voličov aj v radoch opozície. Neprekvapuje ma preto, že voči Kollárovi je opozícia mäkšia ako voči Matovičovi,“ zhodnotil politológ.

Líder vznikajúcej strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini v piatok vyzval Matoviča, aby pre kauzu svojej diplomovky odstúpil z funkcie premiéra. Ak tak neurobí do pondelka 20. júla, strana Hlas – sociálna demokracia začne zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by premiéra odvolávali z funkcie.

Tridsať podpisov na zvolanie schôdze

Krátko po Pellegrinim oznámil zámer odvolávať Matoviča aj šéf strany Smer – sociálna demokracia (Smer – SD) Robert Fico. Tvrdil, že v strane sa o predložení návrhu na odvolanie rozhodli už vo štvrtok 16. júla. „Je čas odvolávať Igora Matoviča z funkcie predsedu vlády, ale nie pre jeho diplomovku,“ vyhlásil Fico.

Dodal, že Matovič je „duševne nespôsobilý“. Podľa Fica ho treba odvolať „kvôli jeho charakteru, čo všetko porozprával, koho dourážal, aké krivé obvinenia porobil“.

Podpisy na zvolanie schôdze chce zbierať Smer-SD a aj Pellegriniho skupina. Budú ich potrebovať aspoň 30. Po ich predložení do podateľne parlamentu má šéf Národnej rady SR Kollár sedem dní na zvolanie mimoriadnej schôdze. Tá sa musí uskutočniť. Nie je možné napríklad neschváliť program schôdze a že by sa poslanci následne rozišli. Na odvolanie premiéra by bolo potrebných aspoň 76 hlasov zo 150-členného parlamentu. Vládna koalícia v národnej rade disponuje 95 hlasmi.

Nulová šanca, že Matovič skončí

Podľa politológa Mesežnikova je šanca, že Matovič predčasne skončí vo funkcii „nulová“. „Opozícia je momentálne v rozklade, najmä Smer-SD. Pellegrini sa teraz pokúsi vyťažiť zo situácie čo najviac vo svoj prospech. Fico by rád neutralizoval škody, ktoré spôsobil rozkol v Smere-SD a chce aspoň zastaviť pokles preferencií,“ mienil politológ.

Podľa Mesežnikova môže návrh opozičných strán pomôcť vládnej koalícii, a to jednoduchou logikou skonsolidovať sily.

„Iba sa potvrdí, na čo istá časť koalície poukazuje, že zaoberanie sa Matovičovou diplomovkou je bezvýznamnou záležitosťou, keď za rohom číhajú Fico s Pellegrinim. Títo dvaja to samozrejme nerobia preto, aby posilnili Matoviča, ale objektívne k tomu dôjde,“ povedal Mesežnikov.