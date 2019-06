Pellegrini sa nečuduje, že Kiskovi je bližší Kollár známy kontaktmi na bossov podsvetia

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – Začínať politickú kariéru vylučovaním, s kým pôjde alebo nepôjde do koalície, je už folklór, aj keď nie šťastný. Myslí si to premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini.

Kiska vylúčil spoluprácu so Smerom-SD

Po stredajšom rokovaní vlády tak reagoval na to, že líder novej strany Za ľudí Andrej Kiska vylúčil z možnej povolebnej spolupráce Smer-SD pod vedením Roberta Fica, ale aj Petra Pellegriniho.

„On sa dokonca myslím tak vyjadril, že by odmietol ísť aj so mnou. Povedal, že to radšej s pánom Kollárom (predseda Sme rodina Boris Kollár – pozn. SITA),“ odpovedal v stredu premiér na novinárske otázky.

Karty podľa premiéra rozdajú občania

Pellegrini vytkol Kiskovi, že namiesto toho, aby hovoril, čo chce ľuďom ponúknuť a ako chce riešiť ich problémy, hovorí o vylučovaní zo spolupráce. „To je také prázdne a smiešne. Karty rozdajú občania,“ dodal. Pokiaľ však ide o to, že by Kiska uprednostnil do koalície lídra strany Sme rodina Borisa Kollára, Pellegrini sa tomu ani nečuduje.

„Pri pánovi prezidentovi (Kiskovi – pozn. SITA) sú podozrenia, že na úkor daňových poplatníkov chcel krátiť dane a odpočítať si DPH z vlastnej kampane. Je zapletený v divných spôsoboch nadobudnutia pozemkov. Takže pán Kollár, ktorý je známy známosťami na najväčších bossov podsvetia, je mu asi bližší ako ja, čo také kontakty nemám. Pán prezident si vyberá, ku komu sa posadí a kto mu je milší,“ dodal Pellegrini.