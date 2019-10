Pellegrini si chce počkať, či bude komunikácia Glváča s Kočnerom toxická a až potom konať

Ak sa potvrdí, že by bol obsah komunikácie podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD) a Mariana K. toxický ako v prípade bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej, bude sa musieť vážne uvažovať ako ďalej.

Vyhlásil to v pondelok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Reagoval na článok Denníka N, podľa ktorého si Glváč v aplikácii Threema údajne dohadoval s Marianom K. biznis s pozemkami neďaleko Bratislavy a rozoberal, ako sa má rekonštruovať vláda po odchode Roberta Fica z postu predsedu. Glváč je členom predsedníctva koaličného Smeru-SD.

Stanovisko v správnom čase

„Zatiaľ je to len výkrik, ktorý je pravdepodobne načasovaný, aby pokračoval. Samozrejme, v správnom momente zaujmem stanovisko. Je to podpredseda NR SR, člen strany a budeme sa musieť týmto zaoberať aj v rámci politickej strany. Nemôžem sám vynášať súdy,“ tvrdil. Na Mariana K. špeciálna prokuratúra podala obžalobu pre objednávku vraždy novinára Jána Kuciaka.

Premiérovi sa nepozdávalo zverejnenie komunikácie medzi Glváčom a Alenou Zs., ktorá si podľa vyšetrovateľov pre Mariana K. vraždu objednala.

Pravidlá slušného správania

„Platia hádam nejaké pravidlá slušného správania a predpisy, že by sa nemalo zverejňovať zo spisov, čo sa zistí a pritom sa netýka trestnej činnosti. Ak mal napríklad niekto intímnu komunikáciu s niekým, objaviť sa síce môže niekde, ale nemalo by byť zverejňované a používané, ako je to používané dnes,“ zdôraznil.

K medializovaným informáciám, že údajný sprostredkovateľ vraždy a svedok v prípade Zoltán A. chce vypovedať o trestnej činnosti dvoch ministrov, Pellegrini uviedol, že počul viacero rôznych kombinácií mien a tak nevie, o kom by mal vypovedať.

Žiadne skrývanie dôkazov

„Nech čím skôr vypovedá, nech ho orgány v trestnom konaní čím skôr vypočujú a nech to začnú preverovať. Ak sa potvrdí, že niekto z ministrov súčasnej alebo minulej vlády robil niečo protizákonné, bude sa musieť zodpovedať štandardne pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Aj keby sa malo jednať o ministrov našej vlády, nikto nebude nikoho kryť a nikto nebude žiadať políciu, aby nejaké veci zakryla alebo vo veci nekonala. To môžem garantovať,“ povedal.

Predseda vlády tiež ocenil prácu vyšetrovateľov a prokuratúry, vďaka ktorej sa prípad vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej posúva na súd. Ako dodal, verí, že budeme svedkami „odsúdenia kriminálnych živlov“.