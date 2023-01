Pellegriniho Hlas-SD sa v parlamente nebude podieľať na tom, ako nedemokrati oberajú o moc vlastný národ

Ak v parlamente prejde pozmeňujúci návrh Márie Kolíkovej (SaS), Miloša Svrčeka (Sme rodina), Michala Šipoša (OĽaNO) a Juraja Šeligu (Za ľudí), poslanecký klub strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nepodporí ani návrh na zmenu ústavy z dielne Sme rodina.

Uviedol to v utorok v pléne predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. „Nebudeme sa podieľať na tom, ako tu títo nedemokrati oberajú o moc vlastný národ,“ zdôvodnil.

Vráti moc ľudí naspäť do ústavy

Hlas-SD nesúhlasí s tým, že navrhované zmeny počítajú len s možnosťou skrátenia volebného obdobia uznesením Národnej rady SR a nie aj cestou referenda. Pozmeňujúci návrh podľa Pellegriniho zbytočne komplikuje situáciu.

Ako uviedol, ponúka sa otázka, či torzo vládnej koalície skutočne chce zmenu ústavy, alebo tieto návrhy predložili zámerne tak, aby sa nenašlo 90 hlasov pre ich podporu a žiadne predčasné voľby neboli. Šéf Hlasu-SD si myslí, že koalícii by možno vyhovovala úradnícka vláda a čas na to, aby ľudia zabudli na jej prešľapy.

„Ak sa vám podarí presadiť tento pozmeňujúci návrh aj napriek nášmu odporu, čo sa týka referenda, garantujem vám, že pokiaľ tu budeme mať väčšinu, budeme sa snažiť od prvého dňa robiť všetko pre to, aby sme vrátili moc ľudí naspäť do ústavy. Aby platilo, že keď nám ľudia moc dávajú, budú nám ju môcť aj kedykoľvek odobrať,“ vyhlásil Pellegrini.

Podľa Kolíkovej je návrh kompromisom

Mária Kolíková v pléne zdôvodnila, že preložený pozmeňujúci návrh je kompromisom, na ktorom sa dokázali zhodnúť bývalí koaliční partneri. Hľadali cestu pre návrh, na ktorého podpore by sa vedelo zhodnúť 90 poslancov.

„To, že si niekto myslí, že by tam malo byť aj ľudové hlasovanie, to je samozrejme legitímny názor. Ale treba povedať, že zo 47 krajín Európy len Lichtenštajnsko a Lotyšsko majú takúto možnosť,“ podotkla.

Volebný systém podľa vzoru Maďarska

Súčasťou pozmeňujúceho návrhu je aj ukotvenie volebného systému do ústavy. Na jeho zmenu by tým pádom bolo potrebných 90 hlasov poslancov namiesto súčasných 76. Návrh obsahuje princíp pomerného zastúpenia a jedného volebného obvodu.

Ide o požiadavku hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s cieľom ochrániť súčasný volebný systém pred prípadnými zmenami po parlamentných voľbách. Šéf OĽaNO Igor Matovič médiá informoval, že má od zdroja z prostredia strán Smer-SD, Hlas-SD a Republika informáciu, že tieto strany sa dohodli na tom, že zmenia volebný systém podľa vzoru Maďarska.

Predstavitelia týchto strán v utorok v pléne existenciu takejto dohody odmietli. Pellegrini však zároveň pripustil, že sa o takúto zmenu pokúsia.

„Veď uvidíme, ak ľudia budú chcieť mať istotu, že budú mať v parlamente svojich reprezentantov, v civilizovanom budúcom parlamente sa možno nájde zhoda naprieč politickým spektrom a ešte aj táto brzda sa bude dať odbrzdiť,“ povedal. Zároveň podotkol, že samotné OĽaNO malo vo svojom volebnom programe zmenu volebného systému na osem volebných obvodov.

Pellegrini: Vláda nedokázala so cťou ani padnúť

Pellegrini poverenej vláde vyčítal aj termín predčasných volieb, ktoré majú byť 30. septembra. Tvrdí, že doteraz nepočul ani jeden argument pre tento termín. Pýtal sa, či chcú poslanci neskorší termín preto, aby mohli ísť ešte na letné dovolenky za poslanecký plat, aby strany ešte získali peniaze zo štátneho rozpočtu alebo aby Eduard Heger ešte stihol založiť stranu.

„Táto vládna koalícia nedokázala ani dôstojne a so cťou padnúť a teraz nevie dôstojne a so cťou odísť, ale chce sa tu zabetónovať až do konca volebného obdobia,“ povedal Pellegrini.