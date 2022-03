Peter Sagan odštartuje na pretekoch „Dvoch morí“, pre COVID-19 a chrípku zatiaľ hľadá optimálnu formu

Päťdesiaty siedmy ročník pretekov Tirreno-Adriatico bude prešpikovaný kvalitou z najvyšších poschodí svetovej cyklistiky. Na tradičnom podujatí „Dvoch morí“ naprieč Talianskom zo západu na východ nebude chýbať ani Peter Sagan.

Skúsený 32-ročný Slovák v minulosti vyhral sedem etáp na týchto pretekoch, ktoré sa konajú pred veľkými jarnými klasikami. Po prvý raz sa však na ňom žilinský rodák predstaví v drese druhodivízneho francúzskeho tímu TotalEnergies.

Sagana potrápila chrípka

Tradičnú podporu mu budú poskytovať Poliak Maciej Bodnar a Talian Daniel Oss. Ďalším šprintérom v zostave francúzskeho plynárenského giganta bude Nór Edvald Boasson Hagen.

„V januári som po druhý raz prekonal ochorenie COVID-19. Potom som absolvoval tréningový kemp na Gran Canarii, odštartoval sezónu vo Francúzsku a nasledovala belgická klasika Omloop Het Nieuwblad. Minulý týždeň som si prešiel menšou chrípkou a momentálne len hľadám optimálnu kondíciu. Moje výsledky budú závisieť od toho, ako sa budem cítiť. Faktom je, že už sa začína skutočná sezóna,“ uviedol Peter Sagan v tlačovej správe organizátorov.

Kľúčová šiesta etapa

Preteky Tirreno-Adriatico odštartujú už v pondelok (7. marca) krátkou časovkou na 13,9 km so štartom a cieľom v Lido di Camaiore na Toskánskej rivíére.

Vyvrcholia v nedeľu (13. marca) siedmou etapou v San Benedetto del Tronto na pobreží Jadranského mora. O víťazovi zrejme rozhodne sobotná 6. etapa z Apecchia do Carpegne (215 km), počas ktorej cyklisti dvakrát prekonajú náročné stúpanie špeciálnej kategórie Monte Carpegna s dĺžkou 6 km a priemerom 9,9%.

Pogačar pôjde na víťazstvo

Očakáva sa, že o celkový triumf zabojuje najmä obhajca Slovinec Tadej Pogačar (Team SAE), ktorý v sobotu ukázal svoju silu na pretekoch Strade Bianche. Na známej toskánskej klasike suverénne zvíťazil, keď v závere predviedol 50 km dlhé sólo.

Jedným z jeho hlavných vyzývateľov by mal byť Belgičan Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), a tiež Ekvádorčan Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) či Španiel Miguel Ángel López (Astana).

Silná konkurencia

Z plejády skvelých šprintérov, ktorí sa predstavia na týždňovom podujatí v Taliansku, treba spomenúť mená Mark Cavendish, Tim Merlier, Arnaud Démare, Elia Viviani, Alexander Kristoff, Michael Matthews či Caleb Ewan.

„Bude to po prvý raz, čo budem súťažiť s Remcom Evenepoelom v etapových pretekoch. Očakávam, že bude rýchly v časovke. Čo sa týka stúpaní, uvidíme, aké to bude. Už neraz ukázal, že je vskutku dobrý, ale v tomto teréne to neviem dopredu odhadnúť. Ako tím sa zlepšujeme z roka na rok, ale nemyslím si, že sa nás ostatní zľaknú. Sú to len cyklistické preteky,“ komentoval Tadej Pogačar pred začiatkom Tirreno-Adriatico.