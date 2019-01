Petra Vlhová má za sebou kvalitnú prípravu v Taliansku a teší sa na obrovský slalom v Maribore

MARIBOR 31. januára (WebNoviny.sk) – Krátkym oddychom doma v Liptove, ale aj kvalitným tréningom v Taliansku vyplnila slovenská zjazdárka Petra Vlhová vyše dvojtýždňové obdobie od zatiaľ posledných pretekov Svetového pohára, ktoré absolvovala v polovici januára.

Na taliansky Kronplatz nadviaže už v piatok ďalší obrovský slalom v slovinskom Maribore. Na rovnakom mieste čaká na druhú ženu aktuálneho celkového aj slalomového poradia SP v sobotu aj špeciálny slalom.

Výborné podmienky a kvalitné tréningy

„Najprv sme trénovali v Selvine pri Bergame a potom aj v Klausbergu pri Kronplatzi. Tam to bolo so Slovincami, všade boli výborné podmienky a tým pádom aj kvalitné tréningy. Snažili sme sa to rozdeliť medzi slalom a obrovský slalom,“ informoval Boris Vlha, manažér tímu Vlhovcov a zároveň Petrin starší brat.

Ešte predtým doma v Liptovskom Mikuláši absolvovala Petra aj dôležité kondičné tréningy ako poslednú namáhavejšiu časť prípravy pred majstrovstvami sveta, ktoré sa vo švédskom Aare začnú už 4. februára a kde bude mať 23-ročná Slovenka medailové ambície. „Okrem slalomu a obrovského slalomu tam Petra určite absolvuje aj kombinačné preteky. Určite však nepôjde súťažný zjazd, hoci v tréningu si to musí vyskúšať,“ doplnil Boris Vlha.

K piatkovým a sobotňajším pretekom v Maribore, kde vzhľadom na nízku nadmorskú výšku, tradične bývajú problémy s teplejším počasím, ešte poznamenal: „Predpoveď nie je bohvieaká. Teraz je ešte zima, ale na sobotu hlásia 11- 12 °C a potom má prísť zase zima… Zatiaľ sa však ide podľa programu.“

Kariérne maximum

Petra Vlhová vstúpi do piatkových pretekov v obrovskom slalome z piatej priečky v hodnotení tejto disciplíny vo Svetovom pohári, čo je jej kariérne maximum. Môže za to najmä jej šokujúce víťazstvo v povianočnom „obráku“ v rakúskom Semmeringu ako aj nedávne štvrté miesto v Kronplatzi.

„Sú dni, kedy to vyjde a zasa také, keď to nevyjde. Neriešim už čo bolo, teším sa na zajtra. Trať je zatiaľ ľadová, sú na nej nové vlny, pri voľnom jazdení bola horšia viditeľnosť. Počasie sa má zhoršiť, uvidíme teda, aké to ešte bude. Podľa toho sa potom zariadim,“ uviedla Petra Vlhová už priamo v Maribore pre RTVS.

Prvé kolo piatkového obrovského slalomu žien sa začne o 10.00 h, druhé kolo s tridsiatkou najlepších príde na rad o 13.00 h. Rovnaké začiatky budú mať aj obe kolá sobotného slalomu.