Petra Vlhová nemala cestu za zlatom z majstrovstiev sveta jednoduchú, chyby ju nútili riskovať

AARE 14. februára (WebNoviny.sk) – Petra Vlhová naďalej úspešne pretvára históriu slovenského alpského lyžovania. A výsostne pozitívne. Pred necelým týždňom Slovensko ešte nemalo individuálnu medailistku z majstrovstiev sveta, nieto ešte svetovú šampiónku.

Za šesť dní 23-ročná Liptáčka vo švédskom Aare zmenila oba historické zápisy. Najprv jej o tri stotinky ušlo zlato v alpskej kombinácii, no o šesť dní neskôr už zažila aj najslastnejší pocit dívať sa z najvrchnejšieho zo stupňov pre víťazov so zlatou medailou na hrudi.

Splnili sa najtajnejšie sny

„Všetkým som dokázala, že môžem byť najlepšia na svete. Aj tie najtajnejšie sny sa môžu splniť! Ďakujem trénerovi Liviovi Magonimu za dôveru v moje schopnosti a celému tímu za neúnavnú tvrdú prácu. A ďakujem celému Slovensku za podporu,“ napísala Petra Vlhová na facebooku.

Jednoduché to však vo štvrtkových pretekoch rozhodne nemala. V prvom aj druhom kole sa na trati poznačenej dažďom a teplým počasím nevyhla niekoľkým zaváhaniam. Zo všetkých ťažkých situácií sa však dostala takým spôsobom, že sa až tajil dych. Po strate rýchlosti sa v krátko čase dostala späť do správnej línie jazdy a najmä v spodnej časti druhého kola predviedla totálnu „rýchlovku„. Práve tam prišla už o takmer isté zlato nemecká líderka po prvom kole Viktoria Rebensburgová.

Veľký boj s podmienkami

„Každé preteky sú iné a dnes to bol veľký boj s podmienkami. Nebolo to jednoduché. Moje pocity v oboch jazdách boli hrozné. Možno aj to ma zachránilo, pretože som robila drobné chyby, ktoré ma dostali do pozície, aby som možno riskovala viac ako inokedy. Posledný úsek druhého kola som asi ´preletela´. Viki mala na poslednom medzičase k dobru štyri desatiny sekundy a napokon prišla so stratou. Dnes som najlepšia na svete a užívam si to,“ vyznala sa zo svojich pocitov nová majsterka sveta pre spravodajstvo RTVS.

Keď sa Rebensburgová spustila ako posledná na trať druhého kola a pri jej mene sa trikrát pri medzičasoch objavili zelené čísla, ktoré signalizovali vedúcu pozíciu, Vlhová sa už takmer naisto lúčila s vidinou víťazstva. V cieli však bolo napokon všetko inak. Slovenka tam bola pred Nemkou o 14 stotín sekundy. „Pri sledovaní jej jazdy som si vravela, že druhé miesto je skvelé. Zrazu prišla do cieľa a bola za mnou. Bola som z toho prekvapená, začala som sa tešiť a uvedomovať si, že som majsterka sveta,“ skonštatovala Vlhová.

Slalom pôjde naplno

Ambiciózna Liptáčka má za sebou dve z troch súťaží na MS 2019 a vo vrecku zlatú aj striebornú medailu. Sobotňajší slalom by mohol byť povestnou čerešničkou na torte na šampionáte, kde je Petra Vlhová zatiaľ druhá najúspešnejšia účastníčka po dvojnásobne zlatej Švajčiarke Wendy Holdenerovej.

„Je to blízko, ale ešte ďaleko. Teraz si chcem užiť, čo som dnes dokázala. Nemám čo stratiť a v slalome pôjdem naplno. Čo z toho vzíde, uvidíme,“ podotkla druhá najlepšia slalomárka Svetového pohára pre RTVS. Na záver sa na diaľku poďakovala za obrovskú podporu fanúšikom zo Slovenska. „Ďakujem všetkým za podporu a gratulácie. Som šťastná, že som zo Slovenska a dokázala som to pre našu krajinu. Táto zlaté medaila je aj pre vás všetkých.“

