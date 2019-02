MS v zjazdovom lyžovaní 2019 v Aare (obrovský slalom): Petra Vlhová má šancu na ďalšiu medailu

AARE 14. februára (WebNoviny.sk) – Majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní 2019 vo štvrtok pokračujú obrovským slalomom, v ktorom patrí slovenská reprezentantka Petra Vlhová k spolufavoritkám na zisk cenného kovu.

Autorom prvého kola Magoni

V prvom kole, ktoré je na programe od 14.15 h, bude mať dvadsaťtriročná Liptáčka menšiu výhodu, pretože trať postaví jej tréner Livio Magoni. „Je to trochu výhoda, že môj tréner stavia prvé kolo. Postaví to, čo mám rada. Samozrejme, budem sa snažiť to využiť,“ povedala Vlhová pre RTVS.

Celkovo sa na trať prvého kola vydá 98 pretekárok. Vlhová pôjde ako štvrtá v poradí. Ako prvá sa predstaví Nórka Ragnhild Mowinckelová a dvojku má najväčšia favoritka Američanka Mikaela Shiffrinová. Druhé kolo, do ktorého sa prebojuje tridsiatka najlepších, sa pôjde od 17.45 h pod umelým osvetlením. Trať postaví tréner talianskeho tímu Gian Luca Rulfi.

Vlhová môže získať druhú medailu

Slovenka v tejto sezóne vyhrala dva obrovské slalomy Svetového pohára. Bolo to v Semmeringu a Maribore, kde triumfovala spoločne so Shiffrinovou. Fenomenálna Američanka má okrem Mariboru ešte dve prvenstvá (Courchevel, Kronplatz).

Výpočet štvrtkových hlavných adeptiek na medaily uzatvárajú zostávajúce dve víťazky z tejto sezóny Francúzka Tessa Worleyová (Sölden) a Talianka Federica Brignoneová (Killington). K favoritkám treba určite zaradiť aj skúsenú nemeckú špecialistku Viktoriu Rebensburgovú, ženu veľkých podujatí, spomínanú Mowinckelovú, či vo výbornej forme jazdiacu už dvojnásobnú zlatú medailistku z Aare Švajčiarku Wendy Holdenerovú.

Vlhová môže vo švédskom Aare získať už svoju druhú medailu. Striebro si už vybojovala v alpskej kombinácii.

MS v zjazdovom lyžovaní 2019 – Aare štvrtok Obrovský slalom (1. kolo – od 14.15 h.)

