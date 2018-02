Petra Vlhová pri super G zabúdala na nevydarený slalom, olympiádu si chce ešte užiť

ČONGSON 17. februára (WebNoviny.sk) – Deň po nezvládnutom slalome (13. miesto) na zimných olympijských hrách v Pjongčangu si Petra Vlhová išla vylepšiť náladu na super G.

Super G takmer vôbec nejazdí

Neočakávala od seba dobrý výsledok, keďže túto kĺzavú disciplínu takmer vôbec nejazdí. Chcela si preteky predovšetkým užiť a pri vyššej rýchlosti zabudnúť na nechytený rytmus medzi slalomovými bránkami.

“Išla som sem s tým, že si to chcem užiť. Brala som tieto preteky ako tréning. Ani neviem, kedy som si predtým naposledy vyskúšala super G, bolo to veľmi dávno,“ uviedla Petra Vlhová pre slovenské agentúry po pretekoch.

Pocitovo to podľa jej slov nebolo zlé, výsledný odstup za víťazkou 3,15 s a celkové 32. miesto nie sú podstatné. Dvadsaťdvaročná Liptáčka neriešila výsledok.

„Radšej som si zvolila preteky, nechcela som zostať v izbe. Bola som síce v súťaži tretí deň po sebe, ale som zvyknutá byť na kopci počas sezóny každý deň. Pocitovo to nebol ťažký suoer G, možno skôr taký ´obrák´ s väčšími vzdialenosťami medzi bránkami a vyššou rýchlosťou,“ pokračovala Vlhová.

Dlhá debata s trénerom Magonim

Priznala, že pred alpskou kombináciou potrebuje veľa natrénovať kĺzavé disciplíny, aby si osvojila techniku jazdy a dostala do krvi rýchlosť.

„Technika je trochu iná ako v slalome. Potrebujem sa zžiť s rýchlosťou. To všetko je pre mňa dôležité do budúcnosti. Po olympijských hrách chcem absolvovať aj kombináciu v Crans Montane. Ide nám o to, aby som si udržala vysoké postavenie v celkovom hodnotení Svetového pohára,“ vysvetlila Vlhová.

Na slalom a 13. miesto z neho by 22-ročná Liptáčka najradšej rýchlo zabudla, z hlavy to dostáva iba postupne. Po pretekoch mala s trénerom Liviom Magoni dlhú debatu s leitmotívom: kde sa stala chyba. Kde sa teda stala?

„Na niečo sme už s trénerom prišli, ale treba na to čas. Potrebujem to dlhšie analyzovať aj po olympijských hrách a potom možno niečo zmeníme v budúcnosti. Každopádne, dnes je nový deň a túto olympiádu si ešte chcem užiť,“ uviedla Vlhová.

Platí, že na ZOH bude v permanencii až do samého konca? „Áno, pôjdem všetko, čo zostáva v programe. Voľno teda nehrozí,“ dodala slovenská reprezentantka.