Aktualizované: Češka Ledecká šokujúco vyfúkla zlato z Pjongčangu Veithovej, rozhodla stotina sekundy

aktualizované 17. februára, 8:27

PJONGČANG 17. februára (WebNoviny.sk) – Šokujúcou víťazkou ženského super G na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu sa napokon stala česká reprezentantka Ester Ledecká.

Stále iba 22-ročná dcéra speváka a skladateľa Janka Ledeckého spôsobila poriadnu senzáciu, keďže je v prvom rade snoubordistka a v Pjongčangu ju čakajú v tomto odvetví súťaže v paralelnom obrovskom slalome. Ledecká zlato o jednu stotinu sekundy vyfúkla Rakúšanke Anne Veithovej ktorá sa už začínala tešiť z obhajoby prvenstva zo Soči 2014, vtedy si vyjazdila prvenstvo pod priezviskom Fenningerová.

Česká snoubordistka výsledku neverila

Ledecká na trati zaostávala len na prvom medzičase, na ďalších však už bola „v zelených číslach“, rovnako aj v cieli. Češka po príchode do cieľa dlho neverila tabuli s výsledkami a s úsmevom pozerala okolo seba, čo sa to deje. Až po chvíli sa v priestore ciele opýtala: „Ako sa to stalo?“ Česko má zásluhou Ledeckej prvé zlato z Pjongčangu, dovedna je to už piata medaila pre jej krajinu (1-2-2).

„Keď som videla v cieli časomieru, pomyslelal som si. že to musí byť chyba. Ešte stále tomu nemôžem uveriť. Ako sa mi to všetko podarilo? Sama neviem, vy mi povedzte. Som pravdepodobne jediná snoubordistka medzi zjazdárkami a len som si užívala jazdu. Vydala som zo seba maximum, bola som bez tlaku. Iné dievčatá na tom boli inak. V minulosti som často snívala o zlate zo zjazdového lyžovania. Verila som, že sa mi to niekedy splní, ale až neskôr. To, čo sa stalo teraz, je jednoducho skvelé,“ povedala Ledecká pre Olympijský informačný servis.

„V publiku som zahliadla mamu a spolu sme nechápali, čo sa deje. Potom som sa jej spýtala, či moja jazda bola dobrá a či som náhodou neminula nejakú bránku. Myslím si, že moji blízki sú prekvapení rovnako ako ja,“ dodala.

Rakúšanka nakoniec so striebrom

Dvadsaťosemročná Rakúšanka získala už tretiu medailu pod piatimi kruhmi, na svojom konte má aj striebro v obrovskom slalome zo Soči. Tretia skončila Tina Weiratherová z Lichtenštajnska. Zaujímavosťou je, že Weiratherová vybojovala pre Lichtenštajnsko prvú medailu spod piatich kruhov od Calgary 1988, kde v mužskom slalome získal bronz Paul Frommelt.

Dovedna má kniežatstvo na svojom konte už desať medailí zo ZOH, všetky zo zjazdového lyžovania. Preteky nevyšli Američanke Lindsey Vonnovej, ktorá skončila až na šiestej pozícii spolu s Taliankou Federicou Brignoneovou.

ZOH 2018 v Pjongčangu

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE