Petra Vlhová: Tri stotiny sú takmer nič, ale teším sa aj zo striebra (rozhovor)

AARE 8. februára (WebNoviny.sk) – Petra Vlhová hneď na prvý pokus splnila svoj medailový cieľ na majstrovstvách sveta lyžiarov – zjazdárov vo švédskom Aare.

Aj keď pred šampionátom vravela, že sezóna už je úspešná bez ohľadu na to, či to na severe Európy medailovo „cinkne“ alebo nie, po cennom kove veľmi túžila.

V súčte zjazdu a slalomového kola ju delili od zlatej medaily len tri stotiny sekundy. „Možno si teraz až tak neuvedomujem, že je to prvá individuálna medaila pre Slovensko, ale je prvá pre mňa. A z toho sa veľmi teším,“ uviedla Petra Vlhová v rozhovore pre agentúru SITA.

Kombinácia sa skladá z dvoch častí – zjazdu a slalomu. Ako by ste ich zhodnotili vo vašom podaní?

V zjazde to bolo pre mňa veľmi ťažké, lebo som nemala skúsenosti z takého typu súťaže. Viditeľnosť bola horšia, nevidela som takmer vôbec pod nohy, ale povedala som si buď – alebo. Snažila som sa nechať lyže a zjazd mi vyšiel, čo povedal aj môj tréner. Slalom bol trochu jednoduchší oproti pretekom na Svetových pohároch, ale snažila som sa ísť naplno. Boli tam chybičky, o ktorých viem, ale ale dobre to nakoniec dopadlo. Nebola to zlá jazda, ale mohlo to byť určite rýchlejšie.

Bol výkon v zjazdárskej časti pretekov pre vás prekvapením?

Podala som v nej skvelý výkon. Bolo potrebné sa udržať čo najbližšie k Wendy Holdenerovej, to bol môj zámer. Keď som prišla do cieľa so stratou len sedem desatín, veľmi som sa tešila, lebo som vedela, že medaila je reálna.

Švajčiarska obhajkyňa titulu napokon zvíťazila len o tri stotiny sekundy? Aká bola vaša prvá reakcia po jej príchode do cieľa slalomovej časti?

Tri stotiny sú veľmi málo, takmer nič… Takže bola som z toho spočiatku trochu nešťastná. Mrzí ma, že som nevyhrala, lebo stále chcem víťaziť, ale teším sa z medaily. S odstupom času sa budem už len tešiť. Samozrejme, po tomto úspechu som sa trochu ‚odľahčila‘ od stresu, teraz už môžem v pokoji ísť trénovať obrovský slalom a slalom.

Beriete to teda tak, že základný cieľ na MS ste splnili a a s čistou hlavou sa môžete koncentrovať na ďalší program v Aare?

Áno, dá sa to tak povedať. Už mám medailu a cítim sa oveľa lepšie. Určite mi to pomohlo. Môžem ísť v pokoji do ďalších tréningov. Verím, že aj v mojich ďalších dvoch pretekoch na majstrovstvách sveta to dobre dopadne.

Uvedomujete si, že ste získali prvú individuálnu medailu pre Slovensko na majstrovstvách sveta v histórii? (nerátajúc striebro z tímovej súťaže pred dvoma rokmi – pozn. SITA)

Už pred dvoma rokmi v St. Moritzi som bola blízko medaily, keď som skončila štvrtá v slalome. Teraz si možno až tak neuvedomujem, že je to prvá medaila pre Slovensko, ale je prvá pre mňa a z toho sa veľmi teším. Je aj dielom môjho tímu a všetkých ľudí, ktorí mi pomáhajú.

Bude nasledovať vydýchnutie po tomto úspechu?

Trochu sa poteším, ale vydýchnutie určite nie. Už zajtra cestujeme trochu ďalej od Aare na tréning slalomu a obrovského slalomu. Vydýchnem si až po majstrovstvách sveta alebo po sezóne. Teraz na to nie je čas. Musím sa dobre pripraviť na obrovský slalom a slalom, kde mám tiež vysoké ambície.