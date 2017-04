Po vyše sedemhodinovom emotívnom pojednávaní Harabin opäť odišiel bez trestu

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Štefan Harabin za svoje výroky na adresu predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej disciplinárny trest opäť nedostal. Návrhom sa senát zaoberal po tom, čo sa proti minuloročnému májovému rozhodnutiu odvolala predsedníčka súdnej rady Jana Bajánková.

Ten jej návrh na potrestanie Harabina znížením platu na tri mesiace o 30 percent zamietol, lebo nevidel dôvod na disciplinárne stíhanie. Dovolací senát vec vrátil späť. Aj voči utorkovému rozhodnutiu je možné odvolať sa, a teda nie je právoplatné. Člen Súdnej rady SR Ján Havlát, ktorý bol na pojednávaní, predpokladá, že tak Bajánková urobí. Harabin na adresu predsedníčky Najvyššieho súdu SR v septembri 2015 uviedol, že “riadi sa podľa verejnej mienky a politikov a svojím spôsobom je to chudera. Hovorím vám, za chvíľu sa môže stať, že skončí na psychiatrii.” Rozhodnutie v utorok padlo po 7,5 hodinách rokovania.

Pojednávanie bolo značné emotívne, ako poškodená a svedkyňa na ňom vystupovala aj samotná Švecová. Harabin a jeho advokát Viliam Dohňanský sa snažili vysvetliť, prečo Harabin použil inkriminovanú vetu. Švecová zas vysvetľovala ako vnímala a pociťovala vyjadrenia na jej adresu. Predseda senátu Juraj Florovič uviedol, že po rozsiahlom dokazovaní sa neodstránili jednoznačné pochybnosti, strany nemali ďalšie návrhy na dokazovanie, a to, čo žiadal doplniť ako dôkazy Harabin, so skutkom nesúviselo. Bližšie svoje rozhodnutie zdôvodnia písomne.

Ppsychicko-mediálno-politický pohon na Harabina

Harabin na pojednávní tvrdil, že bol na neho po vynesení rozsudkov v prípade policajnej inšpekcie vyvíjaný psychicko-mediálno-politický pohon a viackrát opakoval, že išlo o šikanu. Na svojom výroku na adresu Švecovej trval a tvrdil, že ním chcel Švecovej dať signál, aby sa spamätala. “Ja som bol predseda súdu a viem, čo politici robili,” vyhlásil. Harabin tvrdí, že z jeho strany išlo o “preventívny, ľudský výrok, aby ho neobvinili, že môže za jej smrť”. Nešlo podľa neho o zlomyselnosť.

V záverečnom vyjadrení Harabin svoje stíhanie prirovnal k stíhaniu znásilňovanej ženy. “Ja som žena, ktorá uhryzla pri znásilňovaní násilníka, a som za to, že som sa bránil, stíhaný”. Harabinov advokát a kolega z Najvyššieho súdu SR Viliam Dohňanský uviedol, že osobne nesúhlasí s jeho vystupovaním. Sudca sa má krotiť, a to hlavne voči dámam. Podľa neho ale za Harabinovými výrokmi cítiť beznádej a aj expesívnymi výrazmi sa domáhal podpory. “Možno, ak by narazila na tvrdšieho sudcu, dostala by po hube,” uviedol Harabinov advokát. “Štefan je prudší, viac ním zamáva emócia, mne skôr slza vypadne,” obhajoval ďalej svojho klienta.

Predsedníčka najvyššieho súdu odmietla, že pracuje pod vplyvom politikov alebo strán. Odkedy nastúpila do funkcie šéfky súdu, mal voči nej Harabin znevažujúce vyjadrenia.

“Vnímala som to zle, dotýkali sa ma a najmä mojej profesionálnej činnosti,” zdôraznila. “Harabin má nárok na kritiku, ale nikto mu nedáva právo, aby iných znevažoval, a to takým hlúpym spôsobom,” uviedla Švecová. Nie je dôvod, aby tu bola taká neúcta, ako prezentuje tento človek. Spôsobilo mi to útrapy a kolegovia boli pohoršení a chceli vedieť, čo s tým budem niečo robiť. “Chudák Harabin, to sa vám páči?” spýtala sa ho Švecová. Uviedla, že Harabin jej sťažuje výkon predsedu NS SR a podľa nej je dôvodom takéhoto konania to, že sa nevie zmieriť s myšlienkou, že je ona šéfka súdu.

Rozprávate rozprávky pred spaním

Švecová odmietla odpovedať na viaceré Harabinove otázky. Nebudem odpovedať na choré otázky, uviedla. “Moja otázka nie je od veci ako jej dlhé odpovede, a suvisí s vecou,” kontroval Harabin. Navzájom sa obviňovali, že nehovoria k veci. Harabin na adresu Švecovej povedal, že nie je koncentrovaná. “Vy sa koncentrujte! Rozprávate rozprávky pred spaním,” uviedla na to Švecová. V ďalšej slovnej prestrelke povedala, že si vyprosujem, aby ju klamár formátu Harbina označovala za klamárku.

Harabin zvýšeným hlasom vravel, že sa pácha nezákonnosť a Švecovú treba vziať do väzby. Na pojednávaní sa rozkričal aj Dohňanský. “Deje sa tu nezákonnosť, ona (Švecová, pozn. SITA) rozhoduje, na čo bude odpovedať. Ak by to mne robil svedok, dostal by takú pokutu, že by sa nespamätal,” uviedol emotívne.

Člen súdnej rady Ján Havlát po vynesení rozhodnutia uviedol, že sudca by sa takto o sudcovi vyjadrovať nemal. Podľa platných pravidiel sudcovskej etiky v čase, keď odznel výrok, sudca zachováva voči sudcom náležitú úctu a správa sa k nim kolegiálne, zdôraznil počas pojednávania. Svojím výrokom podľa Havláta Harabin ohrozil dôveru v nezávislé rozhodovanie súdov, šlo o bezprecedentný útok voči dobrej povesti súdnictva. Je vylúčene, že Harabin nevedel, čo spôsobí takýto výrok na adresu predsedníčky NS SR, a nevedel, že môže ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné rozhodovanie súdov, zdôraznil člen súdnej rady. “Nebol to nejaký úlet, muselo mu to byť zrejmé,” dodal.

Štefan Harabin v súčasnosti čelí šiestim disciplinárnym návrhom, päť podala Švecová, jeden Bajánková. Žiaden nie je ešte definitívne uzavretý.