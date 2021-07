Počet priestupkov na hraniciach stúpa, Slováci sa búria proti vyhláške. Opatrenia nemôžu trvať večne, tvrdí sociológ

Slovenské laboratóriá v stredu potvrdili 72 nových prípadov nákazy Delta variantom koronavírusu, väčšina z nakazených ľudí si tento agresívny kmeň priviezla zo zahraničia, a to napriek pomerne prísnym opatreniam na hraniciach.

Zodpovedné orgány neustále pripomínajú, že našou momentálne jedinou šancou, ako sa pred vypuknutím ďalšej vlny aspoň ako-tak ochrániť, je prísna kontrola hraníc. Napriek tomu sa však niektorí občania Slovenska snažia o zrušenie nariadení.

Vyjadrili to aj blokovaním hraničných priechodov. V stredu desiatky ľudí, prevažne pendleri, približne dve hodiny protestovali na priechode Čuňovo – Rajka, čím spôsobili rozsiahle kolóny. V piatok sa ďalšia skupina neohlásene búrila pred Národnou radou SR.

Hlavným dôvodom nespokojnosti je vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá platí od pondelka 19. júla a ktorá znepríjemňuje život nezaočkovaných Slovákov.

Povinnosti na hraniciach

Svoj nesúhlas s platnými nariadeniami však nezaočkovaní vyjadrujú aj inými formami, napríklad na sociálnych sieťach rôznych verejných inštitúcií, najmä Polície SR. Najväčšie obmedzenia sú totiž pri prechode cez hranice štátu.

A práve policajní príslušníci a vojaci majú na starosti kontrolu hraničných priechodov, pričom sa zameriavajú na dodržiavanie viacerých povinností.

Na základe vyhlášky ÚVZ musí byť každá osoba nad 12 rokov zaregistrovaná cez formulár eHranice. Okrem toho sa ľudia, ktorí podľa vyhlášky nie sú považovaní za plne zaočkovaných, musia preukázať negatívnym PCR testom, väčšinou nie starším ako 72 hodín.

Ďalšou možnosťou, ako neísť do karantény, je preukázať sa potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, prípadne pracovným alebo študentským potvrdením. Korúkoľvek z výnimiek musí byť človek prekračujúci hranice schopný preukázať.

Priestupky

Za nezaregistrovanie do eHranice možno uložiť pokutu do 1 659 eur a v blokovom konaní do 99 eur. Rovnaká sadzba je aj pri nedodržaní 14-dňovej karantény, ktorá sa dá skrátiť negatívnym výsledkom PCR testu urobeným najskôr piaty deň.

Dôležité je povedať aj to, že priestupku sa dopustí aj zákonný zástupca, teda rodič, ktorý nesplní povinnosť voči svojim deťom. Takže jedna osoba môže dostať viac ako jednu pokutu, a to vtedy, ak nenahlási nielen seba, ale ani deti.

Aj keď sú povinnosti z vyhlášky ÚVZ jasné, stáva sa, že ich ľudia schválne ignorujú.