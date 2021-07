Antivaxeri protestujú. Sklamal ma Kollár, že sa nepostavil do ich čela (komentár)

Odporcovia vakcinácie proti COVID-19 dnes napochodovali pred slovenský parlament. Ten má schváliť zákon, ktorým sa umožní sprísniť niektoré opatrenia pri rozšírení pandémie. Zákonom sa však nemienim zaoberať, ale predovšetkým tým, čo sa dialo pred Národnou radou SR.

Slovensko je ešte stále malá Európa

Podľa odhadov novinárov sa pred parlamentom zoskupilo asi 600 odporcov vakcinácie. Niekto povie, že je to veľa, iný málo. Musím priznať, že ja som čakal viac. Samozrejme, nie som sklamaný, ale pozerajúc na správy zo zahraničia, kde má polícia čo robiť, aby rozohnala davy protestujúcich, Slovensko ukázalo, že aj v tomto mešká za Európou.

Agresivita však demonštrantom nechýbala, tentoraz v podobe hádzania vajec a polievaním kečupom. Obeťami sa stali nevinní príslušníci policajného zboru. Tí si pritom len plnili to, čo je ich úlohou. Zabránili, aby sa protestujúci dostali do budovy zákonodarného zboru, na čo ich priamo vyzýval aj predseda extrémistickej ĽSNS Marian Kotleba.

Neviem, na čo by sa potom vyhováral, keby demonštranti zdemolovali budovu parlamentu. Možno, že on na to nemyslel. Alebo by si zasadol na miesto predsedajúceho a vyhlásil, že ho ľud priamo inštaloval do tejto funkcie. Smutné by bolo, keby tí, čo dnes hádzali vajcia a vylievali kečup na policajtov, boli reprezentantmi slovenského národa.

Chcú demonštranti protestovať s kyslíkovou fľašou?