Pčolinský sa dožaduje odchodu ministerky Matečnej, nemá koncepciu a nerieši potravinové riziko

BRATISLAVA 24. mája (WebNoviny.sk) – Poslanec NR SR za hnutie Sme rodina Peter Pčolinský vyčíta ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej nedostatočnú potravinovú sebestačnosť Slovenska a navýšenie záporného salda zahraničnoobchodnej bilancie štátu v agrosektore počas jej pôsobenia vo funkcii.

Stále sa zhoršujúce štatistiky

Ako v rozprave k návrhu na jej odvolanie uviedol Pčolinský, záporné saldo v roku 2017 dosiahlo rekordnú úroveň 1,4 miliardy eur a za dva roky pôsobenia ministerky Gabriely Matečnej vo funkcii sa podľa neho prehĺbilo o 400 miliónov eur.

„Podľa toho, čo tu predstavitelia vlády tvrdia, ministerstvo pôdohospodárstva pracuje a nič Slovensko netrápi. Matečnej chýba koncepcia rozvoja poľnohospodárstva na najbližšie obdobie. To jej vyčítame najviac. Na začiatku sa nám ministerka Matečná javila ako odborníčka. Žiaľ, po dvoch rokoch sú problémy ešte väčšie a štatistické ukazovatele sú z roka na rok horšie.

Tvrdíte, že ide len o individuálne zlyhanie a systém je dobrý. To je v rozpore s protestmi farmárov v uliciach alebo ich stredajším vystúpením v Európskom parlamente. Ak niekto tvrdí, že nie je dôvod na vaše odvolanie, je politicky slepý,“ povedal v rozprave Peter Pčolinský.

Potravinová závislosť

Podiel slovenských potravín na pultoch predajní klesol podľa hnutia Sme rodina na približne 37 % v roku 2017, a tak sa momentálny stav potravinovej sebestačnosti mal zmeniť na stav nebezpečnej závislosti a potravinového rizika.

„Na problém potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti neprichádza reakcia. To predstavuje obrovské riziko, na ktoré nemá ministerka Matečná riešenia. Navyše nenapĺňa ani programové vyhlásenie z roku 2016 a v novom vyhlásení nie je žiadna zásadná legislatívna zmena pre agrosektor, ktorá by ho posunula vpred,“ pokračoval Pčolinský.

Hnutie Sme rodina konštatuje, že v rezorte pôdohospodárstva Slovensko stále iba počúva, že niečo bude, ako napríklad v prípade zelenej nafty, no stále to tak nie je. „SR je najmenej efektívny štát v produktivite v agrosektore. SR poberá 0,9 % z celkových podpôr z celej EÚ pričom na trhu EÚ v agrosektore sa podieľame len 0,5 %. To je dosť veľký nepomer.

Neviem, prečo si teda ministerka pôdohospodárstva v štátnom rozpočte pre rok 2018 stanovila podporu iba jeden milión eur. Slovenská národná strana nebola pripravená viesť rezort pôdohospodárstva a nevedela postaviť straníckeho kandidáta na tento post ministra,“ dodal Pčolinský. Poslanci na poludnie 32. schôdzu parlamentu prerušili, do lavíc sa vrátia po obednej prestávke o 14:00.